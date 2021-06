Federugby: Silvia Gaudino e Fabrizio Senatore sono stati nominati membri della neonata Commissione “Rilancio Sud”

Con la decisione ratificata dal Consiglio Federale nell’ultima riunione tenutasi lo scorso sabato 12 giugno in videoconferenza, il movimento della palla ovale campana continua a compiere passi determinanti in vista della definitiva ripartenza.

Dopo il rinnovo del Consiglio Regionale da parte delle Società con l’elezione del nuovo Presidente Giuseppe Calicchio, il rugby campano viene gratificato dagli organi centrali federali per il lavoro svolto negli anni recenti, con una doppia nomina che fan ben sperare per un ulteriore sviluppo della disciplina.

Silvia Gaudino, ex capitano della Nazionale Femminile con oltre 70 caps e Campionessa d’Italia con la maglia del Monza ad oggi è in forza all’Arechi Rugby in qualità di allenatore e ricopre il ruolo di Tecnico Sviluppo Femminile per il Comitato Regionale Campania in seno alla Struttura Tecnica Regionale.

“Avere questo incarico mi onora e spero di rispondere con i fatti alla fiducia che mi è stata data contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di rilancio del sud” – dichiara Gaudino – “Sono sempre pronta ad affrontare nuove sfide e questa mi da un’ulteriore spinta. Metterò tutto il mio impegno a servizio del territorio”.

Fabrizio Senatore, Presidente uscente di FIR Campania, commenta così il nuovo mandato: “Sono onorato della nomina. Si tratta di un incarico assolutamente non semplice e che richiederà un impegno notevole, in quanto le problematiche del rugby nel mezzogiorno sono molteplici e diversificate tra loro e si necessiterà di una mirata proposta progettuale da perseguire tra più soluzioni possibili. La scelta del Consiglio Federale è la conferma di quanto sia condivisa l’esigenza che il rilancio del rugby al sud sia imprescindibile per una ripartenza del nostro amato sport su tutto il territorio nazionale”.

Entusiasta della notizia il Presidente del Comitato Regionale Campania Giuseppe Calicchio: “Sin da subito forniremo con tutte le risorse disponibili il massimo supporto e sostegno alla commissione, che sono certo opererà nel migliore dei modi per far bene al nostro territorio. Auspichiamo tutti un rapido insediamento del gruppo di lavoro e che operi il prima possibile per il rilancio del rugby in tutto il sud Italia”.

Nella Commissione “Rilancio Sud” presieduta dal Consigliere Federale Grazio Menga, Gaudino e Senatore lavoreranno oltre che con il Vice Presidente FIR Giorgio Morelli, al fianco di Giuseppe Artuso, Carlo Festuccia e Massimo Giovanelli.