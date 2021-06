Per l’ultima gara della fase a gironi l’Italia ospita un buon Galles, portando comunque a casa primo posto e vittoria senza sforzarsi troppo. Mancini eguaglia quindi il record di Vittorio Pozzo: infatti l’allenatore marchigiano con questa partita ha ottenuto il 30° risultato utile consecutivo.

Domani alle 18, Ucraina e Austria si sfideranno a Bucarest: in palio c’è proprio il posto agli ottavi di finale contro l’Italia.





Come previsto, oggi pomeriggio, Mancini applica un massiccio turnover: infatti rispetto alla formazione vista contro la Turchia sono solo in tre a restare in campo: Donnarumma, Bonucci e Jorginho.

E’ Matteo Pessina al 39’ a decidere il match con una girata precisissima sul palo lontano propiziata da un cross di Verratti: per lui è la prima partita da titolare in maglia azzurra, festeggiata al meglio con il gol che sancisce la vittoria.

Nonostante il successo, questa non è stata sicuramente la miglior partita dell’Italia, che ha potuto esprimere il suo gioco ma non al meglio, un po’ penalizzata dal turnover e un po’ da un buon Galles che non ha concesso molto spazio agli azzurri.





Oltre al gol di Pessina, due ghiotte occasioni capitano agli azzurri: alla metà del primo tempo Belotti da un’insidiosissima posizione colpisce male e manda la palla largamente fuori. La seconda grande opportunità è una punizione chirurgica di Bernardeschi che si stampa sul palo lontano.

Poco importa, l’Italia si tiene stretta la vittoria, seppur di misura, contro un Galles che per buona parte della ripresa ha giocato con un uomo in meno in seguito alla giusta espulsione di Ampadu per piede a martello ai danni di Bernardeschi.

Il Galles perde ma accede comunque agli ottavi di finale per la differenza reti che premia i Dragoni contro la Svizzera, vittoriosa a Baku contro la Turchia, che chiude con nessun punto un girone disastroso.

Agli elvetici non basta il 3-1 e ora non resta loro che sperare in un ripescaggio come migliore terza. Sono giorni caldi, quelli che aspettano la Svizzera, che starà incollata alla tv riponendo fiducia negli altri risultati.

Giuseppe Garofalo