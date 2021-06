Buone notizie sul fronte contagi in Campania. Nuovi contagiati abbondantemente sotto le cento unità e tasso di positività mai così basso come oggi.

Intanto, dati aggiornati a oggi, complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.158.717 cittadini. Di questi 1.288.287 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.447.004.

Da domani la Campania è nella fascia bianca. Riaprono tutte le attività e, soprattutto, non ci sarà più il coprifuoco, introdotto con orari diversi a partire dall’ottobre 2020. Nel frattempo, si assiste al crollo delle vaccinazioni con Astrazeneca a Napoli, dove i prenotati over 60 rinunciano in massa.







Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati scende sensibilmente e si ferma a 1.25%, ieri era al 1.66%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati 6.545 tamponi molecolari, mentre sono stati 82 i nuovi positivi riscontrati, anche questo numero è esclusivamente relativo ai test molecolari.

I positivi che hanno presentato i chiari sintomi del Covid oggi sono stati 28, sempre dati relativi ai soli tamponi molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, oggi 6.005, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre sommati hai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 12.550 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria e fa sì che per il Ministero oggi la Campania sia con un tasso di positività del 0.65%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 10 giugno – 2,29% – 199 contagiati

Venerdì 11 giugno – 2,05% – 187 contagiati

Sabato 12 giugno – 2,07% – 147 contagiati

Domenica 13 giugno – 3,57% – 80 contagiati

Lunedì 14 giugno – 1,86% – 136 contagiati

Martedì 15 giugno – 1,88% – 167 contagiati

Mercoledì 16 giugno – 1,42% – 131 contagiati

Giovedì 17 giugno – 1,54% – 107 contagiati

Venerdì 18 giugno – 1,66% – 139 contagiati

Sabato 19 giugno – 1,25% – 82 contagiati







In terapia intensiva un lieve aumento dei ricoverati e la disponibilità di posti oggi aumenta con 633 letti sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Nei reparti ospedalieri dedicati al Covid calano di poche unità i ricoverati e la riserva di posti letto oggi è di 2.870 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 423.381, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.171.077.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 328 e salgono in totale a 405.623.

Sono 3 i decessi registrati. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arriva a 7.386 da inizio pandemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 310, rispetto a ieri 6 in meno. Nelle terapie intensive il numero dei degenti aumenta e passa a 23, nelle 24 ore 3 pazienti in più, mentre si registrano 3 ingressi nella giornata.

Le persone attualmente positive, essere 10.372 (-249), mentre il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risultano essere 10.062 (-243).

Questi i dati del contagio provincia per provincia: