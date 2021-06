Ieri gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, i militari della Guardia di Finanza e personale della Polizia Municipale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile e dell’elicottero del VI Reparto Volo, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Castellammare di Stabia.







Nel corso dell’attività sono state identificate 186 persone di cui 21 con precedenti di polizia, controllati 97 veicoli, contestate 32 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e per mancato uso delle cinture di sicurezza e sanzionato un uomo poiché sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; sono state altresì controllate 3 persone sottoposte agli arresti domiciliari e uno sottoposto alla sorveglianza speciale.







Inoltre, durante la notte, i poliziotti hanno controllato un esercizio commerciale in via IV Novembre e hanno sanzionato il titolare per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché aperto oltre l’orario consentito; per il locale è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.