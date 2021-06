Meno di duemila i tamponi processati nella giornata di domenica e poche decine i nuovi positivi rilevati. Torna a salire di alcuni decimi il tasso di positività, ma tutto rimane nel normale andamento dell’ultimo periodo.

Da oggi la Campania è collocata nella zona bianca come quasi tutto il territorio italiano. Abolito il coprifuoco dopo 10 mesi e dopo un lungo inverno caratterizzato dal blocco di molte attività, ora la sfida è sulla ripresa dell’economia.

Via libera del Cts allo stop alle mascherine a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca. Nell’attuale scenario epidemiologico ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento, ad esempio mercati, fiere, code, ecc.









In questo quadro, l’autorità sanitaria sta ponendo particolare attenzione a rintracciare eventuali casi dei variante Delta, quella indiana che sta facendo paura all’Inghilterra. Per ora massima allerta a Capodichino, dove l’ordinanza ministeriale vieta ogni ingresso a cittadini provenienti da India, Bangladesh e Sri Lanka, con la quarantena di 5 giorni e obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna.







Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati scende sensibilmente e si ferma a 1.6%, ieri era al 1.25%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati 1.929 tamponi molecolari, mentre sono stati 31 i nuovi positivi riscontrati, anche questo numero è esclusivamente relativo ai test molecolari.

I positivi che hanno presentato i chiari sintomi del Covid oggi sono stati 10, sempre dati relativi ai soli tamponi molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, oggi 1.316, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre sommati hai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 3.245 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria e fa sì che per il Ministero oggi la Campania sia con un tasso di positività del 0.95%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Venerdì 11 giugno – 2,05% – 187 contagiati

Sabato 12 giugno – 2,07% – 147 contagiati

Domenica 13 giugno – 3,57% – 80 contagiati

Lunedì 14 giugno – 1,86% – 136 contagiati

Martedì 15 giugno – 1,88% – 167 contagiati

Mercoledì 16 giugno – 1,42% – 131 contagiati

Giovedì 17 giugno – 1,54% – 107 contagiati

Venerdì 18 giugno – 1,66% – 139 contagiati

Sabato 19 giugno – 1,25% – 82 contagiati

Domenica 20 giugno – 1,6% – 31 contagiati







In terapia intensiva un lieve aumento dei ricoverati e la disponibilità di posti oggi aumenta con 632 letti sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Nei reparti ospedalieri dedicati al Covid calano di poche unità i ricoverati e la riserva di posti letto oggi è di 2.878 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 423.412, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.174.322.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 201 e salgono in totale a 405.824.

Sono 4 i decessi registrati di cui 3 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 in precedenza ma comunicati ieri. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arriva a 7.390 da inizio pandemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 282, rispetto a ieri 5 in meno. Nelle terapie intensive il numero dei degenti aumenta e passa a 24, nelle 24 ore 1 paziento in più, mentre si registrano 3 ingressi nella giornata.

Le persone attualmente positive, essere 10.174 (-249), mentre il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risultano essere 9.892 (-170).

Questi i dati del contagio provincia per provincia: