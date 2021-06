Luigi Ammendola, ex vice sindaco di Torre Annunziata, torna in libertà. Il tribunale del Riesame di Napoli annulla la misura cautelare, accolta, nel pomeriggio di oggi, dal tribunale della libertà l’istanza presentata dall’avvocato Flavia Bournique, che concede nuovamente la libertà l’ex amministratore oplontino.





Accusato di essere coinvolto nello scandalo delle “mazzette” al Comune di Torre Annunziata, Luigi Ammendola, Maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Torre del Greco, era stato arrestato qualche settimana fa. L’accusa della Procura oplontina, per l’ex vice sindaco ed ex assessore ai Lavori Pubblici, era proprio quella di aver preso parte alla spartizione delle mazzette per i lavori di messa in sicurezza alle norme anti covid delle scuole cittadine.







Resta invece in carcere l’ex capo dell’Ufficio tecnico Nunzio Ariano, fermato ed arrestato a dicembre scorso, subito dopo aver intascato la tangente dall’imprenditore Vincenzo Supino, tuttora interdetto.