Il marketing video sta crescendo molto in popolarità in questi giorni e si prevede che genererà più visualizzazioni e traffico nei prossimi anni. Il traffico globale è costituito per l’80% da video e Facebook da solo contribuisce a circa 8 miliardi di visualizzazioni sui contenuti video ogni giorno. Parliamo del miglior Video Maker.

Che tu sia una persona amica della fotocamera o un esperto di marketing, è probabile che tu abbia provato a caricare video su YouTube. Devi anche essere a conoscenza degli strumenti, dell’ambiente e dell’attrezzatura essenziale necessari per produrre un video divertente e di alta qualità. Ma cosa ci vuole esattamente per far risaltare il tuo video tra la folla, potresti chiedere. Una chiara comprensione degli strumenti di editing video e di come possono aiutare con il marketing video è il primo passo per iniziare.

Diamo un’occhiata ad alcuni strumenti di editing video.

InVideo

InVideo aumenta, il successo del marketing video viene utilizzato sia per il marketing video interno che per i clienti. Nei video, è eccellente utilizzare sia per creare video a breve termine che video a lungo termine. Oltre a ciò, ha molti modelli predefiniti che sono estremamente utili per sviluppare video velocemente e senza sforzo. Realizzare un video professionale è facile con la loro timeline flessibile e l’editor drag and drop.

Pinnacle Studio

Pinnacle Studio non è solo per coloro che hanno bisogno di qualche ritocco nei loro video, ma è una soluzione completa che può trasformare il tuo video semplice e noioso in qualcosa di straordinario. Inoltre, lo strumento ha una vasta gamma di opzioni di modifica. Il software presenta un design intuitivo e un’interfaccia intuitiva (trascina e rilascia). Il software è la tua piattaforma di riferimento per tutti i tipi di applicazioni di editing video.

iMovie

iMovie è classificata come una delle opzioni più alte e popolari tra i migliori strumenti software di editing video. Conosciuto per il suo design semplice e intuitivo, iMovie è dotato di una miriade di funzioni interessanti che rendono l’editing video una passeggiata per i principianti.

Questo strumento di editing video di Apple contiene tutto ciò di cui un editor video ha bisogno per creare un video di qualità. iMovie ha una vasta collezione di opzioni interessanti e funzionali che ti consentono di modificare i tuoi video a un livello medio professionale, che si tratti di trailer, clip o film in risoluzione 4K.

Avidemux

Se stai cercando un software di editing video gratuito e accessibile, Avidemux è la soluzione migliore. Caratterizzato da un design semplice con un’interfaccia intuitiva, Avidemux ha caratteristiche di navigazione semplici e una vasta gamma di funzioni di modifica.

Avid Media Composer

Il software più utilizzato nell’industria cinematografica professionale è anche il migliore. Viene offerta un’esperienza più intuitiva rispetto alle versioni precedenti. Il loro nuovo menu è più semplificato e offre una migliore selezione di categorie di menu. Questo strumento di editing si concentra esclusivamente sull’audio e, se stai cercando la qualità, questa è la strada da percorrere. Ancora una volta, assicura l’alta qualità.

Adobe Premiere Pro

Questo strumento di editing è ampiamente diffuso tra i professionisti che lavorano in diversi segmenti industriali. Inoltre, è essenziale per i team di marketing e i fai-da-te che condividono video creativi su YouTube, Instagram, Facebook e altri account social. Il software è dotato di una serie di entusiasmanti strumenti di editing, molto utili nell’elaborazione del flusso video.

L’accesso diretto a questo strumento lineare è disponibile per i principianti e per tutti i livelli di editor, uno dei motivi comuni per cui gli studi televisivi lo utilizzano ampiamente. È stabile, super reattivo; ha una serie di strumenti professionali di cui potresti aver bisogno.

Lightworks

Lightwork è un software più adatto agli utenti più avanzati. Ci si aspetta un alto livello di conoscenza tecnica da parte dell’utente per ottenere il meglio dal software. Disponibile gratuitamente, Lightworks viene fornito con una versione pro con flessibilità di esportazione e una serie di funzionalità di modifica aggiuntive.

Una volta completata la registrazione a Lightworks, sarai invitato a rilasciare il tuo primo progetto di editing video sull’interfaccia. Successivamente, quattro schede gestiscono i file audio e video.

Se qualcuno è interessato a creare video e iniziare nel campo digitale, imparare alcune cose da solo torna utile. Durante la scelta di un software di editing video, dobbiamo scegliere strumenti adatti al nostro budget e alle nostre esigenze.