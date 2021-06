Come si rileva dall’allegato report, la settimana dal 13 al 19 giugno in città ha fatto registrare zero contagi al Covid-19. In tale periodo, infatti, sono stati eseguiti complessivamente 194 tamponi, tutti negativi.

Ottimo anche l’andamento degli attuali positivi che sono diminuiti a 12 (la settimana precedente erano 18). L’unico dato negativo registrato è quello dei deceduti che sale a 50.







Nella settimana dal 14 al 20 giugno l’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, dato che viene preso a riferimento per determinare la collocazione della regione nelle varie fasce di rischio pandemico, nella nostra città si è attestata allo 0 %, mentre il dato regionale è del 13,76%.

Fino al 20 giugno a cittadini boschesi sono state somministrate 150287 dosi di vaccino, con un indice del 43%.