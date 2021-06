Quando ci si iscrive ad un casinò online la prima cosa da fare consiste nel verificare se è sicuro. Per scoprirlo non è difficile; infatti, basta analizzare attentamente una serie di fattori determinanti. A tale proposito ecco una mini lista con i principali modi per verificare la sicurezza di un casinò online

Verificare la presenza di una licenza valida

I veri casinò online hanno licenze da autorità di regolamentazione rispettate come la Malta Gaming Authority e la UK Gambling Commission.

Inoltre per gli italiani i siti esteri ossia i casino non aams sicuri forniscono anche dettagli sulla loro licenza nella parte inferiore delle pagine dei siti Web. Per scoprirle basta accedere al proprio account del casinò (aprendolo senza fare nessun versamento) e far scorrere il menù a tendina fino alla sezione posta a piè di pagina.

Una volta individuato il messaggio indicante che il casinò è autorizzato, conviene trovare anche il numero di licenza. Se non ci sono informazioni dettagliate sulla licenza, allora vale la pena considerare la possibilità di chiudere il proprio account, poiché potrebbe essere una truffa.

Cercare altre importanti misure di sicurezza

Molte volte su alcuni siti web compare un lucchetto che indica un sito web sicuro o meno. Nello specifico dimostra che un casinò online utilizza la crittografia SSL per proteggere i dati personali degli utenti che vi accedono.

I casinò online devono inoltre disporre del n modo che gli utenti possano aver la certezza che i loro dati personali siano al sicuro. Inoltre, se sicuri consentono anche di creare dettagli di accesso univoci per il proprio account.

Un indirizzo e-mail e una password sono ad esempio i requisiti di accesso standard, anche se per una protezione extra, alcuni casinò consentono persino di creare una domanda di sicurezza o di utilizzare l’autenticazione a due fattori.

Infine è importante aggiungere che un casinò online serio ed affidabile deve offrire una serie di opzioni sia in termini di versamento che di prelevamento dei fondi dal conto gioco, per cui deve accettare (o versare soldi) carte di credito e di debito, bonifici bancari e svariati tipi di pagamenti elettronici.

Leggere le recensioni sul casinò online

Forse il modo più semplice per capire se un casinò è sicuro o meno è leggere le sue recensioni online. Una ricerca può in tal senso aiutare a trovare decine di articoli sull’operatore e che permettono di conseguenza di scoprire rapidamente se ha una licenza valida e se i giochi e le opzioni bancarie che propone sono sicuri.

Alcuni siti web di recensioni, spesso pubblicano solo casinò online sicuri in modo da semplificare il lavoro di ricerca, mentre altri includono persino una sezione per i casinò da annoverare nella cosiddetta lista nera.

In riferimento a quest’ultima, appare logico che se il casinò online fa parte di essa il conto gioco deve essere immediatamente chiuso.

A margine va altresì aggiunto che sempre sulle recensioni, vale la pena leggere anche quelle rilasciate dai clienti passati poiché è possibile imparare dalle loro esperienze e decidere poi con maggior convinzione se è un casinò su cui fare affidamento a lungo termine.

Assicurarsi della qualità dei giochi

Alla maggior parte delle persone piacciono giochi da casinò specifici come ad esempio quelli con jackpot progressivi, il poker o la roulette.

Indipendentemente da ciò, nel momento della scelta di un sito, conviene assicurarsi della qualità dei giochi proposti e che provengano quindi da un fornitore di software sicuro e affidabile.

Microgaming, NetEnt e Playtech sono in tal senso i migliori in assoluto e presenti in tantissimi casinò online soprattutto quelli che vantano un’eccellente reputazione nel settore.

Premesso ciò, va altresì aggiunto che i fornitori di software sopra menzionati sono autorizzati, esperti e hanno centinaia di giochi famosi, anche se non sono gli unici sicuri presenti sul panorama internazionale.

Verificare i canali di contatto di un sito

Un altro modo semplice per testare un casinò sicuro è di contattarli. Per impostazione predefinita, ognuno ha un indirizzo e-mail, un numero di telefono o un indirizzo di social media che è possibile contattare.

Utilizzando uno di questi metodi di contatto è ideale per porre una domanda qualsiasi (ma sensata). Se si riceve una risposta rapida e convincente, allora è molto probabile che il casinò sia serio e quindi affidabile. Se invece nessuno risponde o si riceve una risposta vaga sarebbe meglio cambiare piattaforma di gioco.

Premesso ciò, va altresì aggiunto che la verifica dei canali di contatto di un casinò online è importante anche per un altro fattore; infatti, se è sicuro, deve fornire strumenti che l’utente può utilizzare per gestire il suo budget di gioco e soprattutto per chiudere il conto nel momento in cui sente il bisogno di interrompere la sua dipendenza, senza pagare delle penali e riscuotendo per intero le eventuali vincite accumulate.