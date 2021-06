Continua sulla stessa linea dell’ultima settimana l’andamento epidemico in Campania. Il tasso di positività continua ad oscillare di pochi decimi su e giù, oggi è tornato a calare minimamente.

Lunedì sarà revocato l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, secondo il provvedimento annunciato dal Governo, ma si attende la decisione della Regione Campania, che potrebbe intervenire per prolungare tale obbligo nelle cinque province, come anticipato già da alcuni giorni dal presidente De Luca.









Nel frattempo l'autorità sanitaria sta monitorando i nuovi contagi per verificare la diffusione della variante Delta, per ora presente in Italia in 9 casi su 100, ma in crescita in Puglia e purtroppo anche in Campania: Un positivo su 4 è proprio dovuto alla variante indiana o come viene indicata da qualche settimana "Delta".







Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati scende sensibilmente e si ferma a 1.28%, ieri era al 1.6%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati 7.357 tamponi molecolari, mentre sono stati 94 i nuovi positivi riscontrati, anche questo numero è esclusivamente relativo ai test molecolari.

I positivi che hanno presentato i chiari sintomi del Covid oggi sono stati 44, sempre dati relativi ai soli tamponi molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, oggi 7.936, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre sommati hai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 15.293 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria e fa sì che per il Ministero oggi la Campania sia con un tasso di positività del 0.69%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Sabato 12 giugno – 2,07% – 147 contagiati

Domenica 13 giugno – 3,57% – 80 contagiati

Lunedì 14 giugno – 1,86% – 136 contagiati

Martedì 15 giugno – 1,88% – 167 contagiati

Mercoledì 16 giugno – 1,42% – 131 contagiati

Giovedì 17 giugno – 1,54% – 107 contagiati

Venerdì 18 giugno – 1,66% – 139 contagiati

Sabato 19 giugno – 1,25% – 82 contagiati

Domenica 20 giugno – 1,6% – 31 contagiati

Lunedì 21 giugno – 1,28% – 94 contagiati







In terapia intensiva un lieve calo dei ricoverati e la disponibilità di posti oggi è di 633 letti sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Nei reparti ospedalieri dedicati al Covid calano ancora i ricoverati e la riserva di posti letto oggi è di 2.886 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 423.506, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.174.322.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 317 e salgono in totale a 406.141.

Sono 5 i decessi registrati di cui 2 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arriva a 7.395 da inizio pandemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 274, rispetto a ieri 8 in meno. Nelle terapie intensive il numero dei degenti cala e passa a 23, nelle 24 ore 1 paziente in meno, mentre non ci sono ingressi nella giornata.

Le persone attualmente positive, essere 9.974 (-224), mentre il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risultano essere 9.892 (-215).

Questi i dati del contagio provincia per provincia: