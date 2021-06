Comincia a delinearsi il nuovo organigramma della Juve Stabia, per l’annata 2021-2022.

Lascia il dg e ds Pavone, arriva al suo posto Filippo Marra Cutrupi.

“La S.S. Juve Stabia comunica la rescissione contrattuale con il direttore generale e sportivo Giuseppe Pavone. Il club gialloblè ringrazia Pavone per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli un roseo futuro”. Così il club stabiese ha comunicato con una nota stampa.







Trovato invece l’accordo con Filippo Marra Cutrupi che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo e, ad interim, il ruolo di direttore generale.

Marra Cutrupi, classe ’69, vanta esperienze importanti negli anni. Lo scorso anno a Grosseto, ha ricoperto la carica di direttore generale e da dicembre in poi anche quella di direttore sportivo. Un trascorso, tra le altre, anche con Reggina e Modena.







Nel frattempo la società si sta muovendo anche per la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione e per pianificare la campagna acquisti e cessioni.

Fondamentale quindi l’ingaggio del trainer per stabilire il modulo tattico da adottare e procedere anche per l’identificazione dei calciatori per supportarlo.

Domenico Ferraro