“Primi baluardi a garanzia dei servizi essenziali dei cittadini, i Comuni costituiscono le fondamenta del Paese e oggi sono fondamentali nelle iniziative di rilancio che dobbiamo progettare con i fondi in arrivo del Pnrr. Mai come in questa fase, lo scioglimento di un Consiglio comunale rappresenta una sconfitta per tutti. In un territorio delicato come Volla, con progetti da troppi anni al palo e una classe dirigente che ha sistematicamente fatto prevalere l’interesse di poltrona al bene comune, ci troviamo ancora una volta ad assistere al fallimento della politica. Un fallimento contro il quale mi sono personalmente battuto, al solo scopo di evitare che un’intera comunità pagasse sulla propria pelle le scelte disastrose di un’intera amministrazione”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Vaccaro, nel commentare lo scioglimento del Consiglio comunale di Volla in seguito alle dimissioni di nove consiglieri.







“Nei prossimi giorni – annuncia Vaccaro – incontrerò il commissario prefettizio, a cui offrirò la massima collaborazione istituzionale. Farò da collante con le forze sane della città desiderose di offrire il loro contributo, per riportare la mia terra fuori dal precipizio e aiutarla a rialzarsi e a ripartire in un momento in cui è necessario e doveroso il sostegno di tutti. Questo è il momento in cui abbiamo il dovere di agire con senso di responsabilità, operando affinché si apra una nuova fase per un territorio che ha grandi potenzialità ed è caratterizzato da un importante fermento sociale e culturale”.