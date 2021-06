“Castellammare di Stabia sempre più cardioprotetta. Un nuovo defibrillatore è stato installato stamattina a Pozzano, su via Acton, per garantire un primo soccorso immediato in caso di arresto cardiaco. Il defibrillatore è stato donato al Comune dal Rotaract ed è stato posizionato in un’area molto frequentata ogni giorno dai runner e dagli atleti”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Un importante dispositivo salvavita – ha continuato Cimmino – che va ad aggiungersi ai 10 defibrillatori che l’amministrazione comunale ha già installato tra gli uffici pubblici e la villa comunale per sensibilizzare i cittadini alla cardioprotezione”.