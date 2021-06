“Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al progetto ‘Tutti al mare’, realizzato nell’ambito di ‘Estate per tutti 2021‘, iniziativa promossa dal Comune di Castellammare di Stabia e dall’Assessorato alle Politiche sociali”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.







“I nuclei familiari stabiesi – ha detto il sindaco Cimmino – a reddito zero che faranno domanda, potranno usufruire a titolo gratuito per una settimana (dal lunedì al venerdì), di una postazione in spiaggia comprensiva di un ombrellone e due sedie a sdraio in uno dei lidi che hanno dato adesione: la Maricorderia, il Bagno Elena, il Bagno Conte, la spiaggia libera di Pozzano, il Garden Beach, La Limpida, il lido Lo Scoglio, il lido Moderno e la spiaggia libera La Rotonda.







Per il servizio sono previsti due turni giornalieri. I nuclei familiari verranno selezionati, per una massimo di 154, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande pervenute. Per partecipare bisognerà compilare entro il termine del 26 giugno l’apposito form online“.