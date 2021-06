Cos’è Bitcoin Cash?

Hai sentito parlare del nuovo rivoluzionario contante digitale? In caso contrario, questo articolo spiegherà perché dovresti esaminare questa nuova impresa innovativa che sta rapidamente guadagnando popolarità.

Ti starai chiedendo cos’è veramente? Continua a leggere per scoprirlo.

Da Dove Arriva Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash (BCH) è un hard fork della rete bitcoin originale avvenuta ad agosto. È una nuova moneta che tenta di invertire i problemi che si sono verificati nella rete bitcoin originale. Alcune persone erano frustrate dalla risposta lenta della rete a causa delle commissioni elevate e della mancanza di soluzioni per gli elevati costi di transazione. Con la nuova moneta, questi problemi sono risolti.

Le transazioni sulla rete di contanti bitcoin sono molto più veloci di quanto non fossero sulla rete originale perché stanno cercando di aggirare i problemi riscontrati con la rete originale.

Un problema era che le transazioni impiegavano molto tempo per entrare nella rete principale a causa dell’elevata quantità di lavoro necessaria per ottenere le transazioni nei blocchi di dimensioni medie.

Questo era un problema perché le persone avevano bisogno di un accesso istantaneo ai loro soldi.

Gli sviluppatori dietro il nuovo progetto hanno trovato una soluzione a questo problema. Hanno chiamato il loro fork (divisione), l’hard fork controverso o BUX. Questo risolverà molti dei problemi che sono stati visti con il denaro bitcoin originale.

L’aumento renderà la rete complessivamente molto più veloce e utilizzerà un nuovo meccanismo di consenso per tutte le transazioni. Per chi è interessato a questa nuova criptovaluta o ad altre, è possibile investire usando piattaforme come quella del Yuan Pay Group, per esempio.

Bitcoin Cash è Meglio di Bitcoin?

Molte persone sono preoccupate per le modifiche che verranno apportate alla rete bitcoin. Gli sviluppatori del nuovo fork stanno modificando la rete di lavoro in un modo che dovrebbe rendere il sistema più resistente agli attacchi esterni.

Questo cambiamento è stato presumibilmente fatto per prevenire Syraxis Spam. Il modo in cui si verifica questo attacco è creare grandi quantità di transazioni che non spendono abbastanza denaro nel portafoglio. La modifica avrebbe dovuto rendere più difficile per gli aggressori creare un numero sufficiente di fork per assumere il controllo dell’intera rete.

Gli sviluppatori, tuttavia, hanno apportato un’altra modifica al codice Bitcoin Cash. Stanno cambiando il sistema di lavoro in un modo che rende più difficile per qualcuno creare una grande quantità di denaro facendo un mucchio di piccole monete e vendendole.

Se una persona vuole fare molti soldi, può fare monete più piccole e venderle. Ma se ci sono già troppe monetine, nessuno sarà interessato a comprarle per regalarle. Gli sviluppatori ritengono che questo risolverà il problema crescente causato dai fork.

Aumentare La Sicurezza Di Bitcoin Cash

Attualmente, ci sono due metodi principali per migliorare la sicurezza del sistema Bitcoin Cash.

Un modo è aumentare la dimensione del blocco, che consentirebbe di eseguire contemporaneamente un numero maggiore di transazioni senza problemi.

Un altro modo è aumentare il proof-of-work, che renderebbe più difficile per un utente malintenzionato generare fork sufficienti per prendere il controllo della rete.

Se la dimensione del blocco aumenta, anche le commissioni di transazione aumenteranno, poiché meno lavoro deve fare un utente malintenzionato per creare un nuovo fork, più è probabile che le tue commissioni di transazione non vengano influenzate.

Ci sono alcune persone che sono contrarie all’aumento delle dimensioni del blocco perché credono che creerà più fork.

Conclusione

Se vuoi entrare nel futuro di Internet, non c’è niente di meglio che utilizzare la tecnologia più recente, soprattutto se hai intenzione di portarla nel mondo. Gli sviluppatori del progetto bitcoin cash hanno sfruttato una delle tecnologie più avanzate oggi disponibili.

Hanno implementato con successo una soluzione ai problemi di scalabilità a lungo termine nella rete bitcoin. E questo può essere una motivazione sufficiente per alcuni per investire in questa criptovaluta.