Il suo è un racconto dettagliato di una notte da incubo vissuta a Torre del Greco sfociata in una violenza sessuale. Consegnato sotto forma di denuncia agli agenti del commissariato di polizia, che ora indagano, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, su quanto esposto da una ragazza di 18 anni. Che aveva accettato, così come racconta oggi il quotidiano Metropolis, di incontrare un 24enne conosciuto sui social e ritrovatasi in auto con una persona senza scrupoli pronto ad abusare di lei.







Sempre la ragazza racconta agli inquirenti che avrebbe iniziato a piangere, riuscendo a convincere il ragazzo a fermarsi, per poi riprendere il viaggio fino alla rotonda del casello autostradale di Torre del Greco e qui fatta scendere.

Secondo il racconto della ragazza finito nella denuncia presentata alla polizia, la giovane aveva concordato di recarsi con la vettura del 24enne in via Litoranea, ma poi l’uomo avrebbe svoltato verso l’area di sosta pubblica della Santissima Trinità in via Circumvallazione e qui, privata del cellulare e costretta a subire abusi.







La ragazza racconta infine che il giorno dopo ha raccontato quanto accaduto ad una cugina, che si era accorta di alcune ferite presenti sul suo corpo, e convinta da quest’ultima a parlare con i genitori che l’hanno quindi accompagnata a sporgere denuncia alla polizia.