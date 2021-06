Preoccupa il cluster della Variante Delta individuato a Torre del Greco. Dalle rilevazioni dell’Asl Napoli 3 Sud effettuate nelle ultime 24 ore, nella cittadina vesuviana sono stati riscontrati ulteriori 27 casi positivi, che vanno ad incrementare il focolaio già esistente di 44 contagiati.

“Dai dati in nostro possesso – ha spiegato Gaetano D’Onofrio, direttore sanitario dell’azienda sanitaria – uno dei soggetti contagiati è stato costretto al ricovero ospedaliero, 24 risultano paucisintomatici e posti in regime domiciliare e due sono totalmente asintomatici”.







Grazie ad un accurato “lavoro di contact raising messo in campo”, ha precisato d’Onofrio è stato possibile “circoscrivere quello che al momento risulta il focolaio più grosso nei comuni di riferimento della Napoli 3 Sud”.

Secondo quanto si apprende da una nota dell’Ufficio Stampa dell’Asl, le 27 persone risultate positive alla variante, sono tutte riconducibile ai 44 soggetti già individuati e dunque non si tratterebbe di “nuovi” contagiati. Nella nota si legge che, dopo una ulteriore verifica, “i 27 casi non sono da ritenersi nuovi, ma invece si tratta di quelli attualmente attivi sulla scorta dei soggetti nel frattempo guariti”.





Dei 44 registrati nei giorni scorsi, comunque, come ha spiegato il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, 12 risultano già negativizzati e dei 32 ancora positivi e in isolamento domiciliare, 7 avrebbero ricevuto la prima dose del siero, senza mostrare tuttavia, allo stato attuale, alcun sintomo particolare.

In totale a Torre del Greco i cittadini positivi sono invece 83, stando ai dati del Centro operativo comunale, con 15 soggetti ad ora ospedalizzati.