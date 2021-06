Manca pochissimo alla mezzanotte e Lotito non ha ancora venduto la Salernitana. La Federcalcio aspetta ancora il comunicato ufficiale da parte della società granata, che però non è ancora arrivato e, secondo alcuni, resta in alto mare.







Nelle ultime ore, oltre alle offerte rifiutate di Radrizzani, Mian e un fondo emiro, si è parlato anche di una cessione ad un trust, uno strumento giuridico che avrà altri sei mesi di tempo per cedere definitivamente il club.

Ma se Lotito non dovesse vendere la Salernitana, a rischiare sarà anche la Lazio, che si ritrova nelle mani del presidente romano che allo stesso tempo è ancora il patron della Salernitana. E infatti la norma prevede che ad essere sanzionata non è solo la società da vendere, ma anche l’altra.







La sanzione dovrebbe causare la mancata iscrizione alla massima serie da parte dei due club, che si ritroverebbero probabilmente in Serie B, senza però escludere l’ipotesi Serie C.

Ormai non si può più aspettare così tanto, entro Lunedì c’è da formulare una domanda per l’iscrizione al campionato, ma a mandarla (almeno per la Salernitana) non sarà o meglio non dovrà essere Claudio Lotito. In caso contrario si rischia grosso.

Giuseppe Garofalo