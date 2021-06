Trofeo Rosa-Canapè Baby Challenge: a Montesano sulla Marcellana il futuro passa da qui!

Grazie all’impegno della Radesca Cycling Team, il Trofeo Città di Montesano sulla Marcellana si è contraddistinto come solido e costante punto di riferimento del panorama giovanile campano ed extra regionale nel contesto del Trofeo Rosa e del Canapè Baby Challenge-Selle SMP.

La manifestazione è pienamente riuscita sotto tutti i punti di vista, a cominciare da quello organizzativo che ha retto al numero veramente eccezionale di atleti convenuti a Montesano sulla Marcellana da tutte le parti d’Italia con società provenienti dalla Lombardia alla Sicilia che hanno affrontato lunghissime trasferte per onorare la corsa.







La giornata è stata interamente dedicata alle categorie giovanili: esordienti maschi e femmine, unitamente alle donne allieve. L’organizzazione è stata a cura del Radesca Cycling Team del vulcanico Maurizio Radesca col supporto dell’amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana (con in testa il sindaco Giuseppe Rinaldi e l’assessore Marzia Manilia) e dello staff del Giro d’Italia Amatori con Fabio Zappacenere.

Tra le novità di rilievo, la grande opportunità da parte delle atlete campane a competere per la prima volta per un trofeo interregionale (Trofeo Rosa) al quale hanno aderito l’Emilia Romagna, la Toscana, l’Umbria, le Marche, la Puglia e la Campania che ha fatto gli onori di casa grazie alla disponibilità dell’omonimo comitato regionale presieduto da Pino Cutolo.

La corsa riservata alle donne esordienti è stata monopolizzata da una folta rappresentanza del team toscano Zhiraf Guerciotti e di quello lombardo Maserati Cadeo Carpaneto nel tentativo di difendere le maglie di leader del Trofeo Rosa.







La gara si è risolta con un lunghissimo sprint al cardiopalma e il fotofinish ha premiato lo spunto vincente di Desirèe Bani (Maserati Cadeo Carpaneto) davanti a Nicoletta Berni ed Angelica Coluccini del team Zhiraf Guerciotti. Seconda assoluta sul traguardo, Nicoletta Berni è stata anche la prima classificata delle esordienti di primo anno. In virtù del piazzamento, le maglie di leader del Trofeo Rosa restano sulle spalle Nicoletta Berni e Angelica Coluccini.

Tra le donne allieve ad onorare il fattore campo Chiara Radesca e Francesca D’Amico della società organizzatrice Radesca Cycling Team sotto la guida del direttore sportivo Mimmo Tranchese.

Il caldo afoso ha reso ancora più impegnativa e spettacolare la corsa delle allieve filata via a gran ritmo su iniziativa di 13 ragazze. Successivamente sono restate in quattro a contendersi la vittoria in volata e a spuntarla alla fine è stata Eleonora La Bella del Punto Bici Aprilia davanti a Smeralda Orecchio del team Toscano Giarre ed Elisa Taiti della Zhiraf Guerciotti, quarta sul traguardo è la compagna di squadra Emma Meucci che consolida quindi il primato in classifica generale nel Trofeo Rosa.







Archiviate le gare femminili, gli esordienti di primo e secondo anno hanno tenuto banco nel pomeriggio. A metà corsa con un’azione di forza Dario Cammisa dell’Asd 1 Dente in Più (1+D) ha fatto il vuoto alle proprie spalle rimanendo da solo al comando mentre alle sue spalle si è formato un tandem di inseguitori composto da Giuseppe Fornelli dell’Andria Bike e Vincenzo Buonuomo del Team Cesaro. L’azione di Cammisa è stata irresistibile e il suo vantaggio è cresciuto fino al trionfo finale che si è materializzato al traguardo in perfetta solitudine. La volata per il secondo posto è stata ad appannaggio di Fornelli (a sua volta il primo classificato) degli esordienti di primo anno davanti a Vincenzo Buonuomo.

L’appuntamento è al 2022 con la sesta edizione del Trofeo Città di Montesano sulla Marcellana, perché” il futuro del ciclismo passa da qui” come tradizione vuole da parte degli organizzatori capitanati da Maurizio Radesca.









ESORDIENTI PRIMO ANNO

1° Giuseppe Fornelli (Andria Bike)

2° Raffaele Cascione (Andria Bike)

3° Gianluca Lapi (Andria Bike Asd)

4° Edoardo Lillo (Asd 1 Dente in Più)

5° Giovanni Di Lauro (Movicoast Sport e Turismo )

6° Pasquale Liberti (Mary J Sweet Angel)

7° Alessio Ricci (Asd 1 Dente in Più)

8° Antimo Ragozzino (Team Cesaro)

9° Ciro Visciglio (Team Cesaro)

10° Pasquale Citro (Flessofab)









ESORDIENTI SECONDO ANNO

1° Dario Cammisa (Asd 1 Dente in Più)

2° Vincenzo Buonomo (Team Cesaro Asd)

3° Luigi Pio Coppola (Team Cesaro Asd)

4° Leonardo Silvestri (Asd 1 Dente in Più)

5° Juan Manuel Salamida (Asd 1 Dente in Più)

6° Christian Scianni (Flessofab)

7° Antonio Petrassi (Team Mazzei Club Corridonia)

8° Leonardo Marco (Asd 1 Dente in Più)

9° Mattia Miola (AC Dilettantistica Terradipuglia)

10° Giuseppe Porta (Mary J Sweet Angel)









ESORDIENTI DONNE

1° Desirèe Bani (Maserati Cadeo Carpaneto)

2° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

3° Angelica Coluccini (Zhiraf Guerciotti)

4° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti)

5° Emma Vanuzzo (Bicifestival)

6° Vanessa Moreschi (Maserati Cadeo Carpaneto)

7° Margot Buldrini (Bicifestival)

8° Giulia Cancellieri (Bicifestival)

9° Ginevra Di Girolamo (Zhiraf Guerciotti)

10° Asia Zanardini (Maserati Cadeo Carpaneto)









ALLIEVE DONNE

1° La Bella Eleonora (Punto Bici Aprilia)

2° Smeralda Orecchio (Team Toscano Giarre)

3° Elisa Taiti (Zhiraf Guerciotti)

4° Emma Meucci (Zhiraf Guerciotti)

5° Caterina Senesi (Fosco Bessi Calenzano)

6° Giulia Pozielli (Bicifestival )

7° Concetta Bonelli (Asd Giampaolo Caruso)

8° Rebecca Tomei (Zhiraf Guerciotti)

9° Francesca Sorgi (Cicli Fiorin Cycling Team)

10° Laura Bardella (Bicifestival)







I CONTRIBUTI VIDEO DI L’ORA DEL CICLISMO

https://www.youtube.com/watch?v=3v37FbLD-dM cartolina di Montesano sulla Marcellana

https://www.youtube.com/watch?v=r5W7SPZNVeQ allieve donne

https://www.youtube.com/watch?v=W2ysqfrhK6M esordienti donne

https://www.youtube.com/watch?v=0aN4npd8KS4 Desirèe Bani vincitrice esordienti donne

https://www.youtube.com/watch?v=CWMo1k9oOM0 Eleonora La Bella vincitrice allieve donne

https://www.youtube.com/watch?v=uHpnuEmvFds esordienti uomini

https://www.youtube.com/watch?v=yziVFyS4Lk4 Giuseppe Fornelli vincitore esordienti 1°anno

https://www.youtube.com/watch?v=LSEWaWbplZc Dario Cammisa vincitore esordienti 2°anno