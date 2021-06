L’AIFA ha pubblicato poche settimane fa il suo “quarto Rapporto” di farmacovigilanza sui vaccini Covid. Si tratta dei dati raccolti ed analizzati tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile 2021.

Ricordiamo che le segnalazioni di sospetta reazione avversa vengono registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza e riguardano i quattro vaccini attualmente utilizzati in Italia all’interno della campagna vaccinale in corso.

Il tasso di segnalazioni invece é di 309 ogni 100mila dosi somministrate (tra le segnalazioni arrivate ed inserite nel sistema di Farmacovigilanza rispetto al numero di dosi somministrate), mentre quelle pervenute sono 56.110 su un totale di 18.148.394 dosi somministrate.

Il 91% delle segnalazioni sono riferite ad eventi non gravi e che si risolvono completamente (dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari), mentre quelle gravi sono l’8,6% del totale “con un tasso – scrive l’AIFA – di 27 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione”.

In base ai singoli vaccini i tassi di segnalazione degli eventi gravi sono: 24 per Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 18 per Moderna e 39 AstraZeneca (Vaxzevria) ogni 100.000 dosi somministrate.

Il tasso di segnalazione è il rapporto fra il numero di segnalazioni inserite nel sistema di Farmacovigilanza rispetto al numero di dosi somministrate, al momento dell’estrazione dei dati. Questo valore viene riportato come numero di segnalazioni che si osservano ogni 100.000 dosi somministrate, in maniera tale da ottenere una misura standardizzata e confrontabile del funzionamento del sistema.

Anche in questo Rapporto l’Autorità riferisce che gli eventi segnalati “insorgono prevalentemente lo stesso giorno della vaccinazione o il giorno successivo (85% dei casi)”.

La maggior parte delle segnalazioni, ben il 75%, sono relative al vaccino Pfizer-BioNTech (Comirnaty), che é anche il più utilizzato nella campagna vaccinale (equivalente al 70,9% delle dosi somministrate). L’AstraZeneca (Vaxzevria) ha il 22% delle segnalazioni, quello Moderna il 3%, mentre per quanto riguarda il Johnson & Johnson (Janssen) non sono ancora presenti, nel periodo del Rapporto considerato (0,1% delle dosi somministrate).

“La valutazione dei casi italiani di trombosi venosa intracranica e atipica – specifica AIFA – in soggetti vaccinati con Vaxzevria è in linea con le conclusioni della procedura dell’Agenzia Europa dei Medicinali. In Italia, fino al 26 aprile 2021, sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 29 segnalazioni di trombosi venose intracraniche e 5 casi di trombosi venose in sede atipica. La maggior parte di questi eventi (22 casi, 65%) hanno interessato le donne con un’età media di circa 48 anni e solo in 1/3 dei casi circa gli uomini (12 casi, 35%) con un’età media di circa 52 anni. Il tempo medio di insorgenza è stato di circa 8 giorni dopo la somministrazione della prima dose del vaccino Vaxzevria (AstraZeneca)”.

L’AIFA chiarisce ancora che: “La maggior parte delle segnalazioni gravi sono classificate come “altra condizione clinicamente rilevante”, ovvero hanno allertato il soggetto e/o il segnalatore senza determinare un intervento specifico in ambiente ospedaliero.

In ambito regolatorio, la gravità delle segnalazioni viene definita sulla base di criteri standardizzati a livello internazionale che non sempre coincidono con la reale gravità clinica dell’evento. Un evento è considerato sempre grave se comporta ospedalizzazione, ricorso al pronto soccorso, pericolo immediato di vita, invalidità, anomalie congenite, decesso, altra condizione clinicamente rilevante.

Alcuni eventi avversi, inoltre, vengono considerati gravi a prescindere dalle conseguenze cliniche se presenti in una lista pubblicata e periodicamente aggiornata dall’Agenzia Europea dei Medicinali, sotto il nome di IME list (Important Medical Events). Sulla base di questi criteri, può essere considerata grave p. es. una febbre ≥ 39° che può richiedere la somministrazione di un farmaco.

L’85% delle segnalazioni si riferisce a eventi avversi non gravi con esito ‘risoluzione completa’ (guarigione) o ‘miglioramento’ già al momento della segnalazione. Il 63% delle segnalazioni gravi riportano come esito la ‘risoluzione completa’ o il ‘miglioramento’ dell’evento e il 22% risulta non ancora guarito. L’esiguo numero di casi con esito ‘risoluzione con postumi’ si riferisce a soggetti sottoposti a indagini di approfondimento di cui ancora non è noto l’esito”.

Per quanto riguarda la distribuzione delle segnalazioni di reazioni gravi, l’8,6%, riportiamo le differenze classificate da AIFA, con i casi di morte che sono allo 0,38%: altra condizione clinica rilevante 6%; anomalie congenite 0,01%; decesso 0,38%; invalidità 0,26%; ospedalizzazione 1,82%; pericolo di vita 0,40%.

Andrea Ippolito