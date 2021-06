Orologi Sector, il brand che fa tendenza in questa stagione

Ci sono brand che non passeranno mai di moda. Avere al polso uno degli orologi Sector significa avere la consapevolezza di indossare un oggetto di valore e di tendenza, in qualsiasi stagione di qualsiasi anno.

Si tratta di orologi che da sempre sono sinonimo di stile e qualità e che permettono di avere al polso un oggetto bello da vedere e che garantisce delle ottime performance.

Per avere la massima scelta segnaliamo il portale Not Only Watches. La sezione Sector orologi è ricca di modelli da acquistare con pochi click e a un prezzo estremamente conveniente.

Tanti i modelli su cui puntare in questo 2021 come, ad esempio, il già famoso e molto apprezzato Sector 770, disponibile in diverse varianti.

Questo è l’orologio perfetto per l’uomo che sa cosa vuole e che preferisce avere al polso un multifunzione da declinare nella versione con cinturino in pelle, in silicone o gold. Il modello è resistente all’acqua è ha una garanzia di 24 mesi.

Gli amanti del cronografo non dovrebbero perdere l’occasione di acquistare uno dei modelli di punta della casa. Stiamo parlando del Sector 950, un modello che è un grande classico e che non delude mai.

Dotato di movimento al quarzo chrono JS25 con datario e tre contatori, il modello in questione arricchisce ogni polso. Resistente all’acqua fino a 100 metri e garanzia di 3 anni sono le chicche che lo rendono un orologio da avere.

Chi è alla ricerca di uno smartwatch dovrebbe conoscere la linea Sector Smart S-02 pensata proprio per gli amanti della tecnologia. Un orologio sportivo, ben ideato, con display touchscreen a colori e tante funzionalità. Si tratta di un device pensato soprattutto per chi fa sport, grazie al monitoraggio del battito e delle performance. C’è la possibilità di monitorare il sonno e di avere le previsioni meteo. Si connette al telefono e può controllarne musica e fotocamera. Anche questo è un orologio resistente all’acqua e dotato di una sua app.

Per ogni uomo un modello Sector, quindi. Per l’uomo elegante consigliamo il cronografo Sector ADV2500 un modello per chi non ama passare inosservato.

Si tratta di un orologio con movimento cronografo al quarzo Miyota JS15 con datario e tre contatori. Un modello che coniuga stile e design e che sarà un vero must have di questa stagione, ma non solo. Con le sue caratteristiche e con il suo fascino questo è un orologio destinato a non passare mai di moda.