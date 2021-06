A seguito controlli predisposti sul territorio dal Comandante della Polizia Locale, Ten. Col. Giuseppe Formisano, e finalizzati alla prevenzione di reati ambientali, in via Palazziello, zona ingresso Centro Agroalimentare (CAAN), è stata accertata la presenza di un notevole quantitativo di rifiuti abbandonati da ignoti che hanno reso di fatto l’area una vera e propria discarica.







A tal fine per individuare i responsabili di tale scempio gli uomini della Polizia Locale hanno effettuato diversi appostamenti. Per monitorare tutta l’area sono state posizionate in maniera strategica anche delle telecamere per la videosorveglianza.

Gli appostamenti hanno dato i frutti sperati e hanno permesso di sanzionare diverse persone “beccate” a gettare rifiuti in violazione dell’ordinanza sindacale che ne dispone il divieto e che prevede per tale violazione la sanzione amministrativa di 210 euro.







Qualcuno ha provato a parlare di trappola e di “ingiusta gabella”, ma l’abbandono illecito di rifiuti è di per sé sanzionato ed inoltre non c’è stata alcuna “trappola”. Nell’area erano ben visibili gli appositi cartelli con dicitura “Area sottoposta a videosorveglianza”.