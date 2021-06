Il 27 giugno, alle ore 19, al chiostro di San Francesco, a Sorrento, Catena Fiorello Galeano presenta il suo ultimo libro dal titolo “Amuri”, edito da Giunti Editore. Introdotta dal giornalista Luigi D’Alise, la scrittrice catanese è ospite del nuovo appuntamento di Sorrento Incontra, la rassegna organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con l’Istituto di Cultura Torquato Tasso e con la libreria Tasso.







“Si torna sempre nei posti dove siamo stati felici, ma a volte è difficile farlo – si legge nella nota di presentazione – Isabella, a trentacinque anni, un matrimonio in crisi con Giulio, e troppi perché alle spalle, vuole raggiungere quel luogo lontano in cui è stata davvero serena per l’ultima volta”.

E’ Arcudi, teatro del romanzo, un’isola immaginaria distante da tutto, “persino dal resto della Sicilia, perfetta sintesi di chi si sente estraneo al mondo, o da questo chiede di essere dimenticato”.