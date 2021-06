Cristian Baldassarre, è un business man partenopeo. Partito completamente da zero ha creato, grazie alla sua esperienza sul campo, un nuovo concetto di “tutela globale” e ha introdotto una nuova figura consulenziale priva di conflitti d’interesse. Già noto in tutta Italia per i suoi precedenti successi, con il suo libro Malasanità, Risarcimento Facile: Tutela la Tua salute e fatti risarcire in caso di Errore Medico è divenuto bestseller Amazon in una sola notte. Il suo obiettivo? Accresce nei lettori la consapevolezza dei propri diritti sanitari e fornire loro quante più informazioni possibili per richiedere un risarcimento equo e giusto in tempi brevi.







Cristian Baldassarre: biografia dell’autore bestseller che parla di malasanità

Cristian Baldassarre sognava di diventare un noto avvocato pensando che in questo modo avrebbe aiutato gli altri. Non provenendo da una famiglia di avvocati, frequentando però le aule di tribunale, ha capito fin da subito che per fare davvero il bene delle persone bisognava intervenire fin dal principio del problema. Partendo da zero ha dovuto affrontare molta concorrenza spietata e senza scrupoli. Tutto ciò però non gli ha impedito di portare avanti il suo progetto di tutela globale. Fin dagli inizi della sua carriera infatti si occupa di risarcimento danni. Nel corso degli anni si è sempre impegnato a informare quante più persone possibili sui conflitti di interesse delle grandi compagnie assicurative e finanziarie.







Dopo molteplici successi ottenuti Cristian ha pubblicato il suo primo libro divenuto bestseller in una sola notte. Insieme ai migliori professionisti del settore ha creato “Tutelarisarcimenti.it”, oggi punto di riferimento in Italia per chiunque abbia subito un danno ingiusto. Cristian inoltre è stato tra i pochissimi in Italia ad aver previsto ciò che sarebbe accaduto a livello sanitario e socio-economico. Ha anche fondato una Academy per aiutare avvocati e consulenti a diffondere il suo concetto di tutale globale. Infine, grazie al suo franchising, forma consulenti altamente specializzati, partendo completamente da zero, sulla base delle sue esperienze.

Cristian Baldassarre e il suo libro divenuto bestseller in una sola notte

Con il suo libro Cristian vuole mettere a disposizione dei lettori tutte le conoscenze che ha acquisito nel tempo. Ma non solo, vuole fornire tutte le informazioni, i casi, i dati e le notizie che quasi nessuno rivela, come per esempio ottenere un risarcimento facile oppure evitare, quanto più possibile, il verificarsi di danni o situazioni spiacevoli tramite la conoscenza dei propri diritti.

Nel libro infatti si affrontano temi quali:

Diritto alla Salute ;

; Diritti del Malato e cosa pretendere in caso di necessità;

e cosa pretendere in caso di necessità; La situazione in cui versa la sanità pubblica e quello che potrebbe accadere in futuro;

in cui versa la sanità pubblica e quello che potrebbe accadere in futuro; Gli interessi che ci possono essere dietro malattie , farmaci, cure e del businessperfetto delle Big Pharma;

, farmaci, cure e del businessperfetto delle Big Pharma; Come prepararsi e essere “strategici” per battere le compagnie assicurative;

Evitare quanto più possibile i ricoveri in ospedale , soprattutto quando non è estremamente necessario;

, soprattutto quando non è estremamente necessario; Il diritto a ottenere un risarcimento equo e giustoin tempi brevi.

