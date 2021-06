Il Movimento Ippocrate annuncia ci aver curato 60mila pazienti Covid e di aver ottenuto un risultato che sembra impossibile, ma che ha portato a: ZERO decessi tra quelli arrivati entro il quinto giorno dall’insorgenza dei sintomi e a soli 7 decessi in coloro arrivati dal sesto giorno in poi.

IppocrateOrg ha però scritto anche una petizione indirizzata alla Presidenza del consiglio dei ministri, dove ha chiesto espressamente: 1) che vengano al più presto autorizzati e resi disponibili vaccini a virus inattivato; 2) ha spiegato perché non vogliono accedere ai vaccini sperimentali che si stanno usando oggi.







Il Movimento, che offre le cure ai pazienti Covid come il “Comitato cura domiciliare Covid-19“, é stato fondato poco dopo le prime settimane dall’insorgere dell’epidemia da nuovo Coronavirus (2020) costituendo anche un Comitato Medico Scientifico nazionale ed internazionale. Nel frattempo ha anche avvisato di essersi organizzata con un’associazione internazionale con sede in Svizzera. “A partire da adesso – scrivono da IppocrateOrg– si possono costituire i vari comitati nazionali per valutare una eventuale successiva costituzione di associazioni nazionali, compatibili e coordinati con l’Associazione Internazionale“.

“Un anno di esperienza nelle Terapie Precoci Personalizzate – scrivono dal Movimento – ha permesso di individuare i farmaci più efficaci per la cura del Covid. Dopo 60.000 pazienti trattati (ZERO decessi tra quelli arrivati entro il quinto giorno dall’insorgenza dei sintomi; 7 decessi in coloro arrivati dal sesto giorno in poi) possiamo permetterci di affermare che il Covid, nei primi giorni dall’insorgenza dei sintomi, si cura e si guarisce SEMPRE soltanto con 3 o 4 giorni di semplice terapia domiciliare”.







All’interno del testo, a firma di Mauro Rango, presidente dell’organizzazione, viene specificato che una malattia se curata per tempo “NON porta MAI alla morte” e richiederebbe “una decisione politica e sanitaria che consentisse ai cittadini di essere curati piuttosto che vaccinati”.

Viene però anche detto che comunque “per qualche ragione si è invece preferito la strada della chiusura dell’economia e della vaccinazione”, quindi che il “Movimento” rispetta ogni scelta e proprio per questo i medici vogliono “garantire a coloro che scelgono la vaccinazione di poter accedere a vaccini NON sperimentali” di cui sono ben conosciuti gli effetti avversi di medio lungo termine.

IppocrateOrg scrive quindi una petizione al riguardo e spiega nel testo indirizzato al Governo italiano che “in Italia, ad oggi, sono disponibili soltanto vaccini genici sperimentali di cui non si conoscono gli effetti avversi sul medio lungo termine”.







Poi si ricorda che invece, ad esempio, in Cile le persone hanno potuto scegliere tra il vaccino genico sperimentale ed vaccino tradizionale a virus inattivato. La popolazione cilena ha dunque scelto per il 93% il vaccino tradizionale, mentre solo il 7% ha preferito optare per il vaccino genico.

“Il diritto di accesso alle cure e alla libertà di scelta va garantito”, concludono dal Movimento Ippocrate.

I documenti allegati alla petizione dove viene evidenziato che al loro interno si usa il condizionale:

“Il Vaccino COVID-19 di Pfizer / BioNTech è un vaccino che potrebbe impedirle di contrarre il COVID 19” https://www.fda.gov/media/145507/download;

/ è un vaccino che potrebbe impedirle di contrarre il COVID 19” https://www.fda.gov/media/145507/download; “Il Vaccino COVID-19 di Moderna è un vaccino non approvato che può prevenire il COVID-19” https://www.fda.gov/media/145511/download

è un vaccino non approvato che può prevenire il COVID-19” https://www.fda.gov/media/145511/download “Il Vaccino COVID-19 di Johnson & Johnson ( Janssen ) è un vaccino che potrebbe impedirle di contrarre il COVID-19” https://www.fda.gov/media/146739/download

( ) è un vaccino che potrebbe impedirle di contrarre il COVID-19” https://www.fda.gov/media/146739/download “Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza” (vaccino Astrazeneca/Vaxzevria) https://www.ausl.re.it/sites/default/files/IMCE/AstraZeneca_Consenso_nota_informativa_anamnesi.pdf

Andrea Ippolito