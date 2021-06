Covid in Italia

Sono 389 i positivi al test del coronavirus in Italia in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 782.

Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre domenica erano state 14. I 28 morti registrati nelle ultime 24 ore comprendono 14 vittime in Campania relative al periodo aprile-maggio scorsi, emersi a seguito di una verifica periodica dalla Regione, secondo la nota che accompagna la tabella odierna del ministero della Salute.

Effettuati 75.861 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, che scontano l’abituale calo della domenica. Ieri erano stati 138.391. Il tasso di positività è 0,5%, lo stesso del giorno prima.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia registrano un calo di 5 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 5 (10 domenica). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece diminuiti di 20 unità.