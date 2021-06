Covid in Campania 22 morti dal ricalcolo novembre-maggio. Il tasso di positività a 1,59%

Covid in Italia

Sono 679 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 389.

Sono invece 42 le vittime in un giorno. Delle vittime, 22 arrivano dal ricalcolo della regione Campania sul periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021.

Sono 190.635 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, 75.861 il giorno prima. Il tasso di positività è 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% di lunedì.

Sono 270 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 19 nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (lunedì erano stati 5). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità.