Croazia-Spagna 3-5 (d.t.s.)

A Copenhagen la Spagna conquista gli ottavi di finale contro la Croazia al termine di una gara incandescente che si sblocca dopo 20 minuti con un autogol clamoroso di Unai Simon che non riesce ad intercettare un retropassaggio suicida di Pedri. Sarabia rimedia al minuto 38 raccogliendo una respinta di Livakovic su tiro di Gaya e manda tutti negli spogliatoi con il tabellone del Parken che recita 1-1.





Il secondo tempo è una giostra e le due compagini mettono a segno 4 reti: la prima è di Azpilicueta che riporta in vantaggio le Furie Rosse, che poi allungano le distanze con Ferran Torres al 76’. Sembra finita per la Croazia, tutti credono che i biancorossi non riescano a segnare 2 reti in 14 minuti e invece è quello che succede: prima Orsic fa 2-3 e poi Pasalic, nel secondo dei 6 minuti addizionali, colpisce di testa e firma la rimonta.

Ai tempi supplementari servono 3 minuti ai ragazzi di Luis Enrique per portarsi ai quarti di finale: è opera di Morata e Oyarzabal.







Francia-Svizzera 3-3 (7-8 d.c.r.)

La Francia, la favorita per la vittoria finale, saluta l’Europeo perdendo a sorpresa contro la Svizzera dopo 90 minuti regolamentari identici alla sfida di Copenhagen e dopo la lotteria dei rigori che premia gli elvetici. Il susseguirsi dei gol è uguale alla partita fra Croazia e Spagna: immaginiamo che la Svizzera vesta di biancorosso e la Francia di rosso. C’è il vantaggio elvetico siglato da Seferovic, che si smarca bene e di testa sblocca il match.

Nella ripresa Ricardo Rodriguez si fa parare un rigore da Lloris, e sulle ali dell’orgoglio i francesi rimontano con una doppietta di Benzema in due minuti. Al 75’ Pogba segna un gol da antologia che sembra mandare i campioni del mondo contro la Spagna, ma il calcio è strano: la Francia si rilassa e la Svizzera rimonta con le reti di Seferovic e Gavranovic al 90’.







Nei tempi supplementari il muro elvetico regge portando la sfida ai calci di rigore: segnano tutti, poi Mbappè si fa parare da Sommer il tiro decisivo.

La Svizzera va contro la Spagna: chi vince affronta l’Italia o il Belgio. Per questo gli azzurri devono dare tutto contro i Diavoli Rossi, perché Svizzera e Spagna sono abbordabili. Il sogno continua.