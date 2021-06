Alle prime ore del mattino, a Napoli, Benevento, Acerra (NA), Pomigliano d’Arco (NA), Castello di Cisterna (NA), Casamarciano (NA), Castel Volturno (CE) e Liscate (MI), i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 17 soggetti (di cui 14 destinatari di misura in carcere, 1 di arresti domiciliari e 2 di obbligo di presentazione alla p.g.), poiché gravemente indiziati, a vario titolo, di “favoreggiamento personale aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose”, “associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti” e “detenzione abusiva di armi comuni e da guerra”.







L’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sotto la direzione della D.D.A. di Napoli, era stata originariamente avviata a seguito della latitanza di Salvatore CALABRIA, esponente apicale del clan camorristico “De Sena” operante in Acerra, il quale, resosi irreperibile all’indomani della condanna all’ergastolo e dell’emissione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere in relazione all’omicidio di Giovanni SODANO, alias “o ciucciaro”, vittima di agguato camorristico avvenuto ad Acerra in data 01 dicembre 1996 (già esponente di vertice del contrapposto clan “Mariniello” di Acerra), veniva infine tratto in arresto nel marzo del 2015; era stato infatti individuato a Roma, mentre si trovava seduto ad un tavolino di un bar, in possesso di una carta d’identità e di una tessera sanitaria contraffatte nonché di 4 telefoni cellulari e altrettante schede sim fittiziamente intestate ad altre persone.







Come sovente avviene in tali tipi di attività investigative, la quasi totalità delle utenze telefoniche impiegate dagli indagati erano intestate a cittadini extracomunitari, evidentemente al fine di eludere indagini che gli stessi ritenevano di poter subire a proprio carico da parte delle Forze dell’Ordine. Tuttavia, gli incessanti accertamenti svolti hanno permesso di identificare gli effettivi utilizzatori dei telefoni monitorati, come nel caso, ad esempio, di uno dei fiancheggiatori del CALABRIA allorquando, in occasione dell’arresto di quest’ultimo da parte dei Carabinieri, veniva trovato in sua compagnia. Non solo, il predetto, immediatamente dopo l’arresto del latitante, effettuava delle conversazioni telefoniche in cui dava l’annuncio e commentava l’evento; in primis, fornendo la notizia alla compagna del latitante: “A Roma! Ci hanno.. Ci hanno fermato.. Ci hanno bloccato!

Stavamo due tre di noi ià! E ci hanno bloccati a tutti quanti! Mo siamo.. siamo usciti e lui sta la! Mo lo portano…però mo lo vanno a pigliare e lo portano a.. a Cisterna! Hai capito?”.

Finiva così la fuga del ricercato, il quale per diversi mesi si era sottratto alla cattura, avvalendosi di persone di fiducia che gli avevano garantito supporto economico, logistico (disponibilità di alloggi), il mantenimento della propria rete di contatti (attraverso incontri e utilizzo di mezzi di comunicazione) e gli spostamenti necessari. A tal proposito, uno degli indagati, interfacciandosi con la compagna del latitante, contattava quest’ultima alla ricerca di denaro utilizzando termini criptici: “Mi vuoi buttare qualcosa per la benzina per piacere?”.







Ed ancora, tramite le utenze in uso ai propri fiancheggiatori, il CALABRIA riusciva a fornire indicazioni operative ai propri sodali: “Eh… po… po ti mando io un’imbasciata! Non ti preoccupare! Perché mo non è il momento! Hai capito? La.. la sai no? La situazione? Hai capito?”, “Va buò mo.. però quando è dopo le feste.. mando qualche imbasciata…. Non ti preoccupare! Poi ti faccio sapere io!”. Inoltre, seppur in termini contenuti, il CALABRIA si lamentava della condizione in cui si trovava e degli accorgimenti che stava adottando (“Eh guagliò! IO DEVO STARE LONTANO DA TUTTI!”), confidando, tuttavia, anche nel fatto che, con il trascorrere del tempo, a suo dire sarebbe riuscito a evitare la cattura: “Eh va buò…va buò…non ti preoccupare! Tutto passa!” – “Ma si risolve?” – “Si.. Si.. un po’ di tempo.. però! Tutto passa..”.

Le indagini, oltre a consentire di assicurare alla giustizia il latitante e di individuare le persone che, con ruoli diversificati, avevano fornito supporto logistico ed economico al fine di agevolarne l’irreperibilità, hanno permesso anche di disarticolare due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico di cocaina e crack, attive principalmente nei comuni di Pomigliano d’Arco ed Acerra.







Erano infatti emersi dei contatti telefonici tra il latitante CALABRIA ed un soggetto, il cui monitoraggio telefonico aveva fatto emergere l’esistenza di una piazza di spaccio attiva nel Comune di Pomigliano d’Arco e diretta da FERRETTI Salvatore. Quest’ultimo, gravemente indiziato di essere il capo, organizzatore e promotore del sodalizio, curava i rapporti con i fornitori per l’approvvigionamento della sostanza stupefacente (in particolare cocaina) con cadenza pressoché quotidiana che egli poi riusciva a collocare immediatamente sul mercato illecito, arrivando anche a stabilire e controllare i tempi, i termini e le modalità di realizzazione delle diverse operazioni di approvvigionamento, confezionamento e distribuzione dello stupefacente.

Il FERRETTI provvedeva allo smercio dello stupefacente sia attraverso gli altri associati – che gestivano a loro volta un personale giro di clienti e che garantivano all’associazione l’acquisto periodico di sostanza stupefacente comprando a credito e pagando quando a loro volta avevano riscosso dalla vendita al minuto – sia attraverso la cessione diretta a soggetti assuntori, la cui materiale consegna veniva curata da altri sodali a lui particolarmente vicini e che gli fungevano da factotum. Spesso i vari membri dell’organizzazione, dialogando con i propri acquirenti, utilizzavano termini criptici per indicare la sostanza stupefacente: “…vedi un momento questa pasta e cavolfiori com’è…era esagerata, bella, bella, bella, figurati che mi sono imballato sano sano…era di livello ottimissimo”.







A riprova dell’estrema conclamata pericolosità sociale degli indagati, anche nel corso delle attività investigative, proprio FERRETTI Salvatore ed altri suoi sodali venivano tratti in arresto in esecuzione di altra ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa e reati in materia di armi e sostanze stupefacenti, reati riconducibili al “clan Ferraiuolo” di Napoli. L’associazione diretta da FERRETTI ha dimostrato, per come emerso dalle attività, di essere ben radicata sul territorio, dotata di un vasto giro di clienti, di armi e con mire espansionistiche verso gli analoghi mercati della droga insistenti nei comuni limitrofi.

Veniva inoltre rilevata la rottura tra FERRETTI Salvatore ed un suo sodale ed il passaggio di quest’ultimo ad un’altra organizzazione, che permetteva di cristallizzare l’esistenza di una ulteriore piazza di spaccio attiva ad Acerra e diretta da AFFINITO Ciro, alias “nas e cane”.

Nelle fasi che avevano contraddistinto tale “spaccatura”, era emersa chiaramente anche una circostanza in cui FERRETTI Salvatore, armato di kalashnikov, accompagnato dal fratello Aniello, a sua volta in possesso di una pistola, insieme ad altri componenti del gruppo criminale, si erano messi alla ricerca del “traditore”, senza tuttavia riuscire a rintracciarlo. Dalle intercettazioni telefoniche emergeva la frenesia delle ricerche: “Eh, ma…eh, mi ha mandato pure il fratello da me! Eeeeeeee….hai capito?”, “Vieni qua, dove! Devo acchiappare a questo davanti e mi deve fare pure qualche tarantella? Neee…vita mia?”.

Le attività di indagine hanno permesso di rilevare come AFFINITO Ciro gestisse un’organizzazione analoga a quella del FERRETTI, operante, come detto, sul territorio di Acerra. Gli inquirenti hanno avuto modo di appurare come AFFINITO mantenesse i rapporti con diversi fornitori, che gli garantivano la disponibilità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, anche di ottima qualità, gestisse un’incessante attività di rivendita di tale sostanza anche al di fuori del comune di Acerra e, attraverso pusher a lui stipendiati, godesse di rapporti con personaggi di spessore criminale di cui si serviva per il recupero dei crediti.







ELENCO ARRESTATI:

1. AFFINITO Ciro, alias “Ciruzz nas e cane”, nato il 19.04.1975, censurato, in atto sottoposto per altra causa agli arresti domiciliari, destinatario di custodia cautelare in carcere;

2. BORRELLI Esterina, nata il 09.11.1981, incensurata, attualmente in stato di libertà, destinataria di custodia cautelare in carcere;

3. COLUCCI Antonio, nato il 19.07.1964, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di obbligo di presentazione alla p.g.;

4. DE FALCO Stefano, nato il 07.12.1981, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di custodia cautelare in carcere;

5. DI MONDA Annibale, nato il 10.01.1966, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di custodia cautelare in carcere;

6. FERRETTI Aniello, nato il 21.04.1984, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di custodia cautelare in carcere;

7. FERRETTI Salvatore, nato il 13.12.1977, censurato, in atto detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Benevento, destinatario di custodia cautelare in carcere;

8. MINGIONE Monica, alias “Munacella” nata il 07.03.1981, censurata, attualmente in stato di libertà, destinataria di custodia cautelare in carcere;

9. NATALE Franco, alias “Zio Frank” o “Francuccio”, nato il 08.08.1963, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di custodia cautelare in carcere;

10. PANICO Salvatore, alias “o merdill”, nato il 12.02.1979, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di custodia cautelare in carcere;

11. PORRICELLI Sabatino, nato il 31.10.1956, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di custodia cautelare in carcere;

12. PETRELLA Francesco, nato il 06.03.1978, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di obbligo di presentazione alla p.g.;

13. RUOCCO Pasquale, nato il 22.04.1991, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di custodia cautelare agli arresti domiciliari;

14. SARACO Alfonso, nato il 06.08.1984, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di custodia cautelare in carcere;

15. SIRIGNANO Giuseppe, alias “sacchetto”, nato il 05.10.1977, censurato, in atto detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Napoli – Poggioreale, destinatario di custodia cautelare in carcere;

16. TORTORA Vito, alias “O professore”, nato il 24.10.1979, censurato, attualmente in stato di libertà, destinatario di custodia cautelare in carcere;

17. ZUCARO Sonia, nata il 31.10.1975, censurata, attualmente in stato di libertà, destinataria di custodia cautelare in carcere.