Niente da fare. Quando sembrava che la Salernitana andasse dritta verso la Serie A, va a sbattere contro la FIGC, che declina la proposta di trust avanzata da Lotito e Mezzaroma. Il motivo? Nel comunicato della FederCalcio si legge che “non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti”.

Significa che il trust e Ugo Marchetti, generale in pensione al quale è stato consegnato il trust, dovrà gestire da solo il quadro economico del club senza fare affidamento ai due cognati Lotito e Mezzaroma.





Per fare in modo che questo accada, c’è ancora tempo fino alle ore 20 di sabato per presentare una nuova proposta con le dovute modifiche richieste dalla FIGC, che dovrà prendere una decisione il 7 Luglio, quando il consiglio federale si riunirà per discuterne ed emanare la sentenza definitiva.

Se i granata non dovessero essere ammessi al campionato, in pole per prendere posto alla prossima Serie A ci sarebbe il Benevento, in quanto retrocesso in Serie B da terzultimo che già aveva sgomitato per la riammissione.







La seconda opzione prevede il ripescaggio di una squadra dalla Serie B seguendo tre parametri:

Il primo parametro è la classifica finale del campionato, dove verrà stilata una griglia con dei punti: chi ne totalizza di più riceve il 50% di possibilità di ripescaggio;

Il secondo parametro ha un valore del 25 %, assegnato tramite una classifica sulla tradizione sportiva molto semplice: infatti per ogni partecipazione e/o vittoria di manifestazioni sia a livello nazionale che internazionale vengono attribuiti determinati punti a seconda del torneo di riferimento.







Infine c’è il terzo parametro, anche questo valevole il 25%. Il protagonista di questo parametro è la presenza media di spettatori allo stadio dalla stagione 2014-15 fino alla stagione 2018-19. Chi avrà totalizzato più spettatori fra paganti e abbonati esclusivamente nella regular season di Serie B potrà godere del 25% che andrà poi a incidere sul ripescaggio di un club.

E’ diventata una telenovela, quella della Salernitana, sulla guida tv appaiono già 2 appuntamenti: il primo è in programma per sabato 3 Luglio, giorno in cui dovrà essere inviata una nuova proposta alla FIGC, che sarà protagonista di un’altra puntata, quella decisiva, nella quale deciderà se ammettere o no i granata alla Serie A. Pop corn pronti, vediamo che cosa succede.

Giuseppe Garofalo