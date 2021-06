Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 249.544 (+74)

– Provincia di Salerno : 68.260 (+16)

– Provincia di Avellino : 20.340 (+2)

– Provincia di Caserta : 65.832 (+48)

– Provincia di Benevento : 12.557 (+3) Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.









Covid in Italia

Sono 776 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 679.

Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 42.

Sono 185.016 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 190.635. Il tasso di positività è 0,4%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,3% di ieri.

“I dati delle ultime settimane hanno segnato un importante miglioramento e sono frutto di una campagna di vaccinazione molto positiva, in cui continuiamo a fare 500.000 dosi al giorno e abbiamo avuto oltre 51 milioni di dosi somministrate”. Tuttavia, “la priorità delle prossime settimane sarà ancora la lotta contro il Covid, perché è vero che siamo in condizioni molto migliori di qualche settimana fa, ma non possiamo considerare chiusa la partita. Dobbiamo coltivare il percorso di gradualità iniziato il 26 aprile”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza al convegno Unipol “Condividere per non dividere”.