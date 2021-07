Finalmente in casa Napoli si rompe il silenzio stampa, che durava dal 21 febbraio, data in cui gli azzurri toccarono l’apice della crisi di metà campionato perdendo 4-2 contro l’Atalanta. Dopo 4 mesi e 9 giorni, De Laurentiis torna a parlare ai microfoni con una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di ieri a Roma, visibile anche sul canale Youtube ufficiale della SSC Napoli.





Il presidente azzurro ha parlato dei vari temi protagonisti durante il silenzio stampa, durante il quale non ha potuto esprimere neanche semplicemente la propria opinione.

Il patron del Napoli parte subito dalla clamorosa mancata qualificazione in Champions League e dalla maledetta sfida contro il Verona: “L’ultima partita è stata un’immensa delusione, nell’intervallo andai negli spogliatoi ad incitare la squadra. Io non ho nulla da recriminare, è stato un campionato falsato”.

Successivamente ADL non si è risparmiato sulla SuperLega, definendola “una grandissima cretinata. Florentino Perez non mi ha mai contattato per la SuperLega, non sono mai stato favorevole, perché fare un torneo a 12 su inviti non risolve i problemi del calcio”.







Anche il mondiale in Qatar pare non accontentare il presidente napoletano: “E’ una superca***ta. Si giocherà in inverno e quindi i campionati dovranno essere interrotti”. Anche il mondiale 2022 bocciato.

C’è spazio anche per una piccola parentesi sul rinnovo di contratto di Insigne, che sta tenendo con il fiato sospeso parecchi tifosi azzurri che non vogliono perdere il loro capitano: “Non ci siamo visti, non è stato possibile farlo finora. Appena finirà l’Europeo ci incontreremo e poi si vedrà”.





E poi su Gattuso: “Non volevo esonerarlo, ma non ha fatto bene per un alto numero di partite. Così chiamai Spalletti e mi diede la sua disponibilità. Anche per il rinnovo di Gattuso io e Mendes non ci siamo trovati ed è così che abbiamo deciso di separarci. Quanto ai giocatori, parlerò con loro a Dimaro guardandoli negli occhi, cercando delle risposte”.

E infine l’annuncio: l’8 luglio verrà presentato Luciano Spalletti, che proprio oggi inizia la sua avventura in azzurro.

Giuseppe Garofalo