Presentato il Trofeo Mtb Altopiano Lago Laceno. La quarta tappa sarà l’11 luglio

Ha iniziato a girare a pieno regime la macchina organizzativa del Trofeo Mtb Altopiano Lago Laceno-Granfondo Parco Regionale dei Monti Picentini giunto alla quarta edizione che riprende il cammino interrotto lo scorso anno a causa delle problematiche legati all’evolversi della pandemia da Covid-19.

L’edizione 2021, in programma domenica 11 luglio, è fortemente sostenuta dall’ente Parco Regionale dei Monti Picentini ed è per questo che la manifestazione ha assunto il nome.

La gara offre uno scenario unico attraverso il suo percorso inimitabile e spettacolare, nel verde dei Monti Irpini, potendo scegliere la granfondo di 44 chilometri e la mediofondo di 30,5 chilometri.

Chilometri e chilometri di sentieri interamente immersi tra boschi di faggio e piani erbosi, tutti da scoprire: da pochi anni è attivo un sistema di sentieri per incentivare il ciclo-escursionismo in queste zone interessate dall’evento inserito nel Giro della Campania Off Road.

“Partecipare alla granfondo consentirà ai tanti atleti e ai rispettivi accompagnatori di conoscere questo territorio ricco di potenzialità ancora non espresse completamente. Il merito non è sicuramente solo nostro, ma è da condividere con tutti i nostri collaboratori che si stanno prodigando con grande professionalità prima, durante e dopo l’evento, nel mettere tutta la loro passione e la loro esperienza nell’organizzazione di questa quarta edizione” spiega in una nota Massimiliano Rogata a nome del comitato organizzatore dell’Asd Laceno Bike.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Entro e non oltre la data del 09/07/2021 con BONIFICO sull’IBAN: IT12U0760115100001042260131 intestato a: ASD LACENO BIKE – PRESSO POSTE ITALIANE. Indicare nella causale: Nome/Cognome dell’atleta/i – Codice Tessera – Codice Team – Nome Team.

Sarà sempre possibile pagare alle stesse condizioni in contanti presso il negozio LINEABICI Via Nazionale, 303 – Mercogliano (AV) o presso il negozio Alimentari Trillo P.zza L. Di Capua – Bagnoli Irpino (Av). Chiusura delle iscrizioni on-line 9 luglio alle 22:00.

€ 25,00 (VENTICINQUE) dal 01/07/2021 al 06/07/2021

€ 30,00 (TRENTA) dal 07/07/2021 al 09/07/2021 fino alle 23.59

Il giorno della gara non sarà possibile effettuare iscrizioni a causa delle restrizioni dovute al COVID-19. Alle quote indicate vanno aggiunti € 3,00 per noleggio chip da pagare in loco al ritiro del numero di gara. Non è prevista ulteriore cauzione.