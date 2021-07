S.S. TURRIS CALCIO: Dalla Fiorentina arriva Longo a titolo definitivo

“Arrivo in una società importante e in una piazza calda con grande tradizione calcistica. Non ho potuto dire no alla chiamata del direttore Primicile e al progetto Turris"

La S.S. TURRIS CALCIO rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo, dalla A.C.F. FIORENTINA il cartellino del calciatore Salvatore Longo, classe 2000.

Sottoscritto un contratto triennale (scadenza giugno 2024) con l’attaccante originario di Catania che, dopo due campionati Primavera disputati con il club viola conditi da 3 reti nella Viareggio Cup 2019, nelle due precedenti stagioni era stato girato in prestito in Lega Pro, prima al Bisceglie e poi alla Pergolettese, realizzando 2 reti nel campionato 2020-2021.

“Arrivo in una società importante e in una piazza calda con grande tradizione calcistica – commenta Longo -. Non ho potuto dire no alla chiamata del direttore Primicile e al progetto Turris: da parte mia, ci metto entusiasmo e tanta voglia di mettermi in gioco. Ho sentito telefonicamente anche mister Caneo, che già mi conosceva: il suo tipo di gioco ha rappresentato un altro fattore importante nella mia scelta”.

Prima punta dai grandi mezzi fisici (191 centimetri di altezza), Longo si descrive come un centravanti moderno: “Non sono un calciatore statico. Mi piace anche staccarmi dall’area di rigore, andare incontro ai compagni partecipando alla manovra per poi attaccare la profondità”.