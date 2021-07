Vuoi scommettere utilizzando le tue criptovalute tra cui il Bitcoin, Litecoin, Etereum o Dogecoin?

Vorresti sfruttare dei bonus senza deposito nei casinò che accettano criptovalute?

Sei alla ricerca dei migliori bonus ma non sai dove trovarli?

Tantissimi giocatori si trovano nella tua stessa situazione, proprio per questo i nostri esperti hanno scritto questa recensione per illustrarti in modo chiaro tutte le caratteristiche che devono avere i casinò che accettano come metodo di pagamento le criptovalute, nonchè ti spiegheranno anche in questo articolo quali sono le caratteristiche dei bonus senza deposito.

Se sei quindi incuriosito dall’argomento, non ti resta che continuare a leggere l’articolo per scoprire tutte le risposte in merito a questo argomento.

Quali sono i casinò che accettano come metodo di pagamento le criptovalute?

I casinò bitcoin e altre criptovalute sono quelli stranieri. Questo significa che in Italia non esistono casinò che accettano questi metodi di pagamento. La caratteristica di questi casinò che li differenziano da tutti gli altri è che essi sono dei casinò crittografici.

Questo significa che quando effettuerai una transazione attraverso l’utilizzo di criptovalute come i bitcoin, tutti i tuoi dati verranno oscurati, e quindi le tue transazioni saranno sicure e affidabili.

Inoltre in questi casinò vengono utilizzati dei sistemi di sicurezza SSL che ti daranno la massima sicurezza in ogni operazione che andrai a fare nel casinò stesso. Quindi sia per quanto riguarda i depositi che per quanto riguarda i prelievi che vengono effettuati attraverso l’utilizzo di criptovalute come il Bitcoin, saranno sicuri e affidabili, non ci sarà mai il rischio che perderai il tuo denaro e soprattutto, che qualcuno rubi i tuoi dati personali.

Come ottenere dei bonus senza deposito nel casinò crittografico

Per ottenere dei bonus senza deposito nella maggior parte dei casi, dovrai eseguire semplicemente le procedure che segui per qualsiasi altro casinò tradizionale. Quindi quello che dovrai fare sarà semplicemente registrarti al casinò compilando l’apposito form. In esso devi inserire tutte le informazioni richieste dal casinò online stesso e in seguito potrai ottenere il tuo bonus senza deposito.

Nella maggior parte dei casi il bonus senza deposito consta di diversi free spins da utilizzare nelle varie slots aggiornate del casinò stesso. Quindi non dovrai effettuare alcun deposito per ottenerlo e iniziare a scommettere e provare a vincere soldi vieri.

Nei casinò online sono presenti anche tantissimi altri bonus, come ad esempio i bonus di benvenuto e anche delle promozioni ricorrenti. In tutti i casi ti consigliamo di andare a valutare qual è il rollout del bonus, perché anche dei bonus vantaggiosi potrebbero essere difficili da reperire, quindi se il rollout è molto alto, il rischio è quello che tu non possa mai ottenere effettivamente quel bonus. In genere il rollout dovrebbe essere inferiore ai 50x.

Come effettuare un deposito utilizzando le criptovalute?

Per effettuare un deposito utilizzando le criptovalute tra cui il Bitcoin, dovrai semplicemente avere un account iscritto al casinò online che offre questo metodo di pagamento. In seguito dovrai cliccare sull’apposita area che permette l’effettuazione del deposito attraverso il bitcoin.

Andrai a selezionare l’importo che hai deciso di depositare e il casinò online stesso ti indicherà qual è il suo rapporto con altre valute reali, come ad esempio l’euro o il dollaro. In questo modo saprai riconoscere immediatamente se il casinò sta stimando il valore del tuo Bitcoin nello stesso modo in cui lo fa il mercato.

In ogni casinò comunque dovrai andare a vedere i limiti massimi e limiti minimi di deposito per depositare senza alcun problema le tue criptovalute. Una volta depositate potrai iniziare a scommettere sin da subito. Quello che dovrai fare sarà semplicemente cercare un gioco su cui scommettere e iniziare a piazzare le tue scommesse.

Assistenza clienti nei casinò crittografici

Qualora comunque tu creda che ci sia qualche problema o qualcosa non ti sia chiara in merito al mondo delle criptovalute e a come il casinò online stesso si relaziona ad esse, potrai fare qualsiasi domanda al servizio clienti. Questo servizio, nella maggior parte dei casi è disponibile durante tutte le ore del giorno e anche della notte, in questo modo potrai risolvere qualsiasi tuo dubbio in qualsiasi momento.

Conclusioni

Adesso che hai visto quali sono le caratteristiche dei casinò crittografici e come ottenere dei bonus senza deposito e tutti i vantaggi collegati ad esso, non ti resta che iniziare a scommettere su questi casinò.

