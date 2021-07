Nei giorni scorsi è stato ripristinato il funzionamento della “casetta dell’acqua” presso il porto di Sorrento, mentre la prossima settimana sarà attivato un impianto nella piazzetta di Casarlano. Per potere usufruire del servizio, è possibile ritirare le tessere ricaricabili presso lo Sportello Ambiente del Comune di Sorrento, situato presso il parcheggio Lauro.







“La collocazione della casetta dell’acqua nella frazione di Casarlano, rappresenta un ulteriore esempio dell’importanza che la nostra amministrazione riserva alle aree periferiche della città”, ha sottolineato il sindaco, Massimo Coppola. Per l’assessore all’Ambiente, Valeria Paladino, “Dare nuova spinta al progetto delle casette dell’acqua, grazie alla collaborazione della Encon srl, ha costituito per noi una priorità, in particolare per il ruolo che l’utilizzo delle stesse, da parte dei cittadini, gioca nella riduzione della plastica monouso”.

Si ricorda che eventuali guasti delle casette possono essere segnalati ai recapiti 0823881618, 3889082563 o 3928483981, telefonicamente dal lunedì al venerdì, e via Whatsapp o SMS nei restanti giorni.