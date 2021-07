Preoccupante balzo in salita quello registrato in Campania oggi, con il tasso di positività che sale di circa mezzo punto salendo nuovamente sopra il due per cento. Stabile il numero dei tamponi processati, mentre per quel che riguarda i decessi la tabella regionale segna uno zero che forse doveva essere registrato già nei giorni scorsi.

Ed in effetti già nei giorni scorsi, almeno per un paio di volte, non risultavano essere decessi registrati nelle 48 ore, ma la tabella riportava comunque il numero di quelli registrati in giornata ma avvenuto nei giorni, nelle settimane e addirittura nei mesi precedenti.







L’Unità di Crisi della Campania adotta la linea dell’ottimismo

Oggi evidentemente, per i vertici regionali e per l’Unità di Crisi, è risultato più importante puntare sull’aspetto psicologico di una comunicazione di “decessi zero”. Ed in effetti anche oggi non sarebbe cambiato nulla rispetto, ad esempio, alla giornata del 29 giugno con riferimento alla giornata del 28. Quel giorno venivano segnalati addirittura 22 decessi, ma tutti frutto di un ricalcolo: quel giorno erano zero i decessi delle 48 ore precedenti, ma la tabella riportava il numero del ricalcolo.

Oggi quindi per la prima volta l’infografica regionale cambia registro e decide di essere positivista segnalando lo zero al posto dei 9 decessi registrati ieri ma relativi ai giorni precedenti.







Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati risale in maniera sensibile e arriva a 2.19%, ieri era a 1.58%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati 6.339 tamponi molecolari. Ad essere individuati, tra questi, 139 nuovi positivi, anche questo numero è esclusivamente relativo ai test molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, oggi sono 6.511, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre sommati ai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 12.850 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria e fa sì che per il Ministero oggi la Campania sia con un tasso di positività del 1.08%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Mercoledì 23 giugno – 1,43% – 112 contagiati

Giovedì 24 giugno – 1,17% – 77 contagiati

Venerdì 25 giugno – 1,7% – 127 contagiati

Sabato 26 giugno – 1,6% – 95 contagiati

Domenica 27 giugno – 2,75% – 48 contagiati

Lunedì 28 giugno – 1,58% – 117 contagiati

Martedì 29 giugno – 1,62% – 120 contagiati

Mercoledì 30 giugno – 1,46% – 107 contagiati

Giovedì 1 luglio – 1,58% – 98 contagiati

Venerdì 2 luglio – 2,19% – 139 contagiati







In terapia intensiva il numero dei ricoveri sale e la disponibilità dei posti letto oggi è di 637 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Ancora in flessione anche il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto oggi è di 2.952 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 424.656, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.326.093.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 127 e salgono in totale a 409.559.

Sono stati comunque 9 i decessi registrati nella giornata di ieri, di cui 0 deceduti nelle ultime 48 ore e quindi tutti deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arriva a 7.504 da inizio pandemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 208, rispetto a ieri 4 in meno. Nelle terapie intensive il numero dei degenti sale di uno e si ferma a 19 ricoverati, con 2 ingressi nelle 24 ore.

Le persone attualmente positive sono 7.593 (+3), mentre il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risultano essere 7.366 (+6).