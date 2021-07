I bambini poveri italiani sono 200mila in più rispetto all’anno precedente. Nel 2020 i bambini in povertà assoluta sono diventati 1 milione e 346mila.

Save the Children descrive una realtà peggiorata e chiede alle istituzioni, al Governo, al Parlamento, alle Regioni ed agli Enti Locali un impegno concreto per “riscrivere il futuro”. L’organizzazione scrive che é “necessario mettere a fuoco la grande opportunità di determinare un cambiamento profondo”.







I dati della povertà assoluta sono messi alla luce dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Si ricorda infatti che la crescita della povertà assoluta nel nostro Paese tocca il valore più alto dal 2005.

Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del totale) nel 2019 erano il 6,4%, nel 2020 dunque si é avuto un incremento negativo +335mila unità.

Il numero complessivo di persone in povertà é invece pari a circa 5,6 milioni (9,4% del totale). Nel 2019 erano il 7,7%, nel 2020 dunque si é avuto un incremento negativo di oltre 1 milione di unità.







Per quanto riguarda una fotografia territoriale vediamo che l’aumento della povertà assoluta è maggiore nel Nord e riguarda 218 mila famiglie (il 7,6% nel 2020. Nel 2019 erano il 5,8%), per un totale di 720mila persone. Nel Mezzogiorno invece abbiamo il 9,3% delle famiglie (nel 2019 erano l’8,6%), mentre l’11,1% riguarda i singoli individui (nel 2019 erano il 10,1%).

Save the Children invita dunque a “superare le disuguaglianze” e ad assicurare una “educazione di qualità” per tutti i bambini. L’Ente invita a “mettere gli occhiali per vedere, insieme, il futuro che è già qui”.

“Dall’inizio della pandemia in tutta Italia, in rete con le scuole e le organizzazioni locali, abbiamo raggiunto – scrive Save the Children – e sostenuto 160mila bambine, bambini, adolescenti, le loro famiglie e i docenti. Con la campagna Riscriviamo il Futuro abbiamo avviato un programma organico di contrasto alla povertà minorile, economica ed educativa, per supportare chi sta subendo le conseguenze più drammatiche della crisi”.







Questo è il messaggio che é stato consegnano dalle ragazze e dai ragazzi del Movimento giovani per Save the Children e che é stato incluso all’interno del Manifesto Riscriviamo il futuro:

“Mettetevi questi occhiali, e guardateci! – Siamo stati invisibili, sfocati agli occhi di chi ci ha guardato fino ad oggi. Abbiate il coraggio di aprirvi al nostro punto di vista, per vedere sia le nostre capacità che le nostre difficoltà e fragilità. Dal valore che darete loro, dipenderà il presente e il futuro di tutti noi. Indossate questi occhiali e guardate il futuro, guardate noi”.

Il Manifesto illustra anche altri aspetti, tra questi:

le nuove disuguaglianze emerse con la DAD (idattica a distanza), non solo nella disponibilità di connessioni o tablet, ma nelle competenze digitali, oggi determinanti;

la chiusura o l’apertura a singhiozzo di spazi aggregativi e delle scuole, che ha aumentato il rischio di dispersione scolastica e ha fatto dilagare, soprattutto nei territori più disagiati, la povertà educativa;

la privazione, a bambini e adolescenti, della possibilità di apprendere, socializzare, far fiorire talenti e aspirazioni, costruire liberamente il futuro.









I 6 punti di Save the Children

1. UNA RETE DI ASILI NIDO PUBBLICI E DI QUALITÀ

Una rete di asili nido pubblici e di qualità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree in condizioni di maggior svantaggio, con accesso gratuito per le famiglie.

2. SCUOLE SICURE E INCLUSIVE

La ristrutturazione delle scuole oggi prive di manutenzione, per garantire la sicurezza e creare contestualmente nuovi ambienti di apprendimento per una didattica inclusiva e partecipativa.

3. MENSE E TEMPO PIENO PER LE PRIMARIE

Il tempo pieno e le mense in tutte le scuole primarie di primo grado, e l’apertura delle scuole tutto il giorno per attività di sport, musica e cultura.

4. AIUTO NELLE SPESE SCOLASTICHE

L’esenzione degli studenti oggi in difficoltà economiche dalle spese scolastiche (libri, viaggi di istruzione, uscite didattiche, mense…).

5. COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI E TUTTE

L’acquisizione e il potenziamento delle competenze digitali, per i ragazzi e le ragazze, nel percorso scolastico in linea con l’educazione alla cittadinanza digitale e allo sviluppo del pensiero critico.

6. LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI STUDENTI

L’apertura, per i ragazzi e le ragazze, di spazi di partecipazione nelle scuole e sul territorio, per la progettazione ed il monitoraggio del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, affinché siano considerati i loro bisogni ed aspirazioni.

Andrea Ippolito