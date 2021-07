Intercettare tutti gli over 60 che non si sono sottoposti alla vaccinazione e “accelerare con le seconde dosi”.

Secondo il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, in questo delicato momento in cui la variante Delta di sta propagando rischiando di diventare la mutazione dominante “il nostro tallone d’Achille è rappresentato dai 2,5 milioni di over 60 non vaccinati, ma anche da coloro che hanno fatto solo una dose”.







“Si sta verificando quello che ci si immaginava, se una variante più contagiosa inizia a diffondersi ed è destinata a diventare predominante, è normale che i casi aumentino”, ha dichiarato intervenendo alla trasmissione radiofonica ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus.

“Se le Regioni effettuano il tracciamento – ha aggiunto – fanno il sequenziamento e se si proteggono anziani e fragili con due dosi di vaccino noi vedremo un aumento dei contagi nelle prossime settimane, ma non di ricoveri e decessi”.