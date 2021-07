Abbandono e chiusura del piazzale chiesa di San Michele e impedimento ad accedere nella cappella di Sant’Anna. E’ l’oggetto di una interpellanza inviata al sindaco Michele Palummo da Baldassarre Durazzo, consigliere passato all’opposizione. “Sono ormai anni – afferma – che il piazzale San Michele è in totale stato di abbandono, a seguito di tanti lavori non andati a buon fine e che lo stesso cantiere fermo da anni sta creando continui disagi. Sia ai fedeli, che non possono accedere nella cappella di Sant’Anna e sia anche di estetica, avendo un piazzale abbandonato come da terzo mondo”.

Molti cittadini lamentano questa problematica, che sta creando enormi disagi all’intera comunità pimontese. “Il piazzale – continua Durazzo – è soltanto un cantiere in totale stato di degrado e abbandono . Questa situazione di disagio investe anche molti giovani coppie, che nell’occasione del loro matrimonio hanno il desiderio di sposarsi proprio nella Cappella”.

Un abbandono che, secondo l’esponente della minoranza, starebbe “creando disagi anche a livello di estetica, in quando essendo un cantiere abbandonato si dà impressione di degrado e sporcizia”. Alla luce di ciò, Durazzo chiede al sindaco di conoscere i tempi di ripresa dei lavori, se è previsto un percorso di sicurezza provvisorio e, infine, sapere il motivo di questo stop lungo dei lavori, “nonostante da anni sia stato sbandierato un finanziamento europeo per accelerare l’iter di riqualificazione dell’area”.