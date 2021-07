La città abatese è Covid free. Dopo lunghe settimane con record di contagi, nei giorni scorsi per la prima volta a Sant’Antonio Abate si sono azzerati i casi di attualmente positivi al coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco Ilaria Abagnale, illustrando l’ultimo bollettino proveniente da Asl Na 3 sud e Regione Campania. “Per la prima volta dopo settimane, registriamo zero contagi – afferma il primo cittadino – Una notizia attesa da tempo. Siamo giunti a celebrare questo momento di grande soddisfazione grazie al senso di responsabilità dimostrato dalla cittadinanza negli ultimi mesi, con l’adesione alla campagna vaccinale e con la presa coscienza delle normative da rispettare ai fini del contenimento del contagio.







Questo – continua – è un traguardo che dobbiamo tutelare dalle distrazioni che tale situazione potrebbe generare. In collaborazione con il personale medico che ha supportato il percorso di guarigione dei pazienti positivi, abbiamo scongiurato che l’epidemia da coronavirus si diffondesse ulteriormente nel nostro territorio e di ciò dobbiamo renderne grazie. Un lavoro, frutto di importanti sacrifici collettivi, che non va assolutamente messo in discussione con comportamenti irresponsabili”. E quindi le conclusioni.

“Siamo orgogliosi di poter comunicare oggi questo aggiornamento epidemiologico ma nel rispetto di tutte le vittime che hanno combattuto a costo della propria vita, dobbiamo far squadra ora più che mai. Non rendiamoci incauti nei comportamenti, la nostra corsa non si è fermata. Teniamo alla larga il contagio”. Resta stazionaria invece la situazione ad Agerola, dove è stato registrato un focolaio di variante Delta. Ieri sono stati registrati altri due contagiati, a fronte di 2 guariti. Il numero di cittadini agerolesi attualmente positivi resta dunque fermo a 34.