La scorsa notte gli agenti del Commissariato Scampia, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Arena alla Sanità per la segnalazione di un uomo che stava rubando un’auto in sosta.





I poliziotti hanno intercettato il veicolo in via Nuova dietro la Vigna intimando l’alt al conducente il quale, senza rallentare la propria corsa, ha speronato la volante fino a quando è stato fermato in via Giovanni Antonio Campano e, sceso dall’auto, è stato bloccato dopo una violenta colluttazione.

Luigi Calise, 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e lesioni e danneggiamento di beni della Pubblica amministrazione. L’autovettura è stata restituita al proprietario.