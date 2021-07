Nonostante l’afa asfissiante, tanti sono stati i cittadini che sono intervenuti alla premiazione del concorso fotografico indetto dall’associazione l’Incrocio delle Idee e dunque all’inaugurazione della mostra.

Concorso promosso nel periodo pandemico e che si è posto anche il problema, come le tante altre attività messe in campo in questo disgraziato periodo, di coinvolgere i cittadini ad attività che potevano condurre verso una possibile normalità, per tentare di arginare la solitudine e fenomeni di depressione purtroppo non isolati.







Tema del concorso “Racconta la città: Le emozioni, la storia, le tradizioni, l’attualità”, riservato a fotografi non professionisti e riguardava scatti fotografici da realizzare esclusivamente con cellulari o tablet.

Un ottimo allestimento della mostra, nonostante i limitati mezzi e resa possibile anche per il supporto significativo del CSV di Napoli, belle e significative foto, tanta gente contenta anche di aver “assaporato” il ricominciare, sia pure con tutte le accortezze previste.

E’ stata Teresa Sansone, componente del Comitato Direttivo del sodalizio ad introdurre la serata, ad illustrare, ai tanti presenti che per la prima volta sono venuti a contatto con l’associazione, a puntualizzare le finalità del concorso, a leggere le motivazioni redatte dalla giuria che ha decretato i vincitori.









Presente il presidente del Forum delle Associazioni Mario Afeltra che è intervenuto complimentandosi per l’iniziativa, puntualizzando il rilevante ruolo delle associazioni di volontariato, l’importanza e la necessità che le stesse facciano fare rete.

Menzione speciale e premio Under 15 per lo scatto di Flavia Aprea. Hanno consegnato il premio due dei giurati presenti, Daniela Vitale e Gaetano Aiello.

Terza classificata Rosanna Caso ha consegnato il premio il vice presidente dell’associazione Alfredo Macchiaverna.

Seconda classificata Stefania Sabatino. Premio consegnato dal presidente del Forum Mario Afeltra.

Prima classificata Simona Esposito, ha consegnato il premio la presidente dell’associazione l’Incrocio delle Idee Giovanna Massafra.

La mostra sarà visitabile il 7 e l’8 dalle 17,30 alle 20.