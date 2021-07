Con un duro comunicato stampa a firma del coordinatore cittadino dell’Udc, Domenico Iapicca, stigmatizza e prende le distanze dal neo consigliere Francesco Nella entrato nel civico consesso surrogando il dimissionario Pasquale Iapicca da circa un mese.

Entrato nell’arena appena in tempo per “tradire il partito” si afferma nella nota stampa del partito che annuncia la conclusione del “percorso politico con il consigliere Nella”.







Il Consiglio comunale di oggi era atteso e temuto da una maggioranza tenuta in piedi a stento. Si attendeva di assistere ad un epilogo inglorioso, anche se per tanti le più che magre figure sono già state fatte dall’amministrazione Ascione. CI si aspettava la mancanza del numero legale a causa della defezione di alcuni consiglieri della maggioranza e alla resa definitiva di Vincenzo Ascione.

A soccorrere la maggioranza, oltre al consigliere Udc, anche Salvatore Solimeno dello schieramento De Luca Presidente, anche quest’ultimo in polemica con la sua forza politica e con la maggioranza.







Questo il testo del comunicato

“Prendiamo atto di quanto accaduto questo pomeriggio in consiglio comunale e della scelta del consigliere Francesco Nella di appoggiare la maggioranza di governo. Chiariamo, pertanto, fin da subito, che ha agito per proprio ed esclusivo interesse non seguendo la linea dettata da questo direttivo. La nostra scelta unitaria resta quella di proseguire la nostra battaglia politica per il bene della città e dei cittadini che ci hanno dato fiducia, scegliendo di fare, come già pubblicamente annunciato, un’opposizione costruttiva ma ferma.

Vogliamo altresì precisare che oggi, a nostro avviso, è stata scritta una delle pagine più brutte della storia politica della nostra città. Il sindaco Ascione, abbandonato dal proprio partito, completamente in contrasto con gran parte della maggioranza che lo ha sostenuto alle scorse elezioni, si è reso protagonista nelle ultime ore di una campagna acquisti al ribasso, una becera spartizione di posti e di un presunto potere che ha dimostrato ampiamente di non essere in grado di gestire.







Ovviamente riteniamo concluso il percorso politico con il consigliere Nella che dopo appena pochi giorni dalla sua surroga in consiglio ha scelto di mettere in atto un vero e proprio tradimento non solo nei confronti del partito ma soprattutto dell’elettorato.

Pertanto chiediamo scusa ai nostri elettori per l’accaduto: fino a qualche giorno fa il consigliere Nella in una conferenza stampa tenutasi nella sede del partito ha confermato in presenza dei giornalisti la propria adesione alla linea del gruppo. Ci siamo fidati, sì, anche perché il nostro ex consigliere è un catechista, impegnato seriamente nel mondo del volontariato.

In conclusione ci riserviamo di approfondire i motivi di questo cambiamento di rotta e cosa si nasconde dietro alcune scelte operate.