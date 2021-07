“Pienz’a salute”. Riprendono gli appuntamenti dedicati alla prevenzione promossi dall’Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con le amministrazioni comunali e i distretti sanitari.

Il primo appuntamento della nuova programmazione a San Giorgio a Cremano lunedì 12 luglio dalle 9:00 alle 18:00 in piazza Carlo di Borbone.

Un nuovo ciclo di incontri tra la sanità pubblica e cittadini che si arricchisce di un nuovo focus, quello dedicato alle vaccinazioni covid. Durante l’iniziativa presso il truck Asl Napoli 3 Sud sarà possibile prenotare la vaccinazione anti covid 19 e ricevere tutte le relative informazioni.







Nel corso della giornata tutti i cittadini che si recheranno presso lo spazio dedicato all’evento, con l’ausilio di personale Asl qualificato, potranno ricevere l’offerta gratuita degli screening del tumore del colon retto (50-74 anni), del Pap test (25-29 anni) test hpvd dna (30-64 anni) prenotazione mammografia (45-69 anni).

Sarà, inoltre, attivo lo sportello informativo su donazione degli organi e del sangue; gravidanze e del parto; programma home visiting; consultorio Incontra le persone Tinb.

Per nessuna delle prestazioni non occorre la ricetta e la prenotazione.







Gli altri appuntamenti – orario 9:00 – 18:00:

13/7 Sant’Antonio Abate largo Sandro Pertini area sud est

14/7 Portici via Gianturco parcheggio comunale

15/7 Pimonte Chiesa San Michele parcheggio

16/7 Poggiomarino via XXIV maggio area mercatale

19/7 Visciano piazza Langellotti

20/7 Cicciano via Gescal

21/7 Sant’Anastasia piazza Madonna dell’Arco

22/7 Roccarainola via Quirino Sirignano adiacenze scuola San Nicola

23/7 Torre del Greco piazza Santa Croce