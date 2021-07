Torna a salire la percentuale di positivi in rapporto ai tamponi processati. Il Campania dopo il su è giù degli ultimi giorni a cavallo del due per centro, oggi un dato allarmante che registra il tasso di positività a pochi decimi dal tre per cento.

Aumanta e passa abbondantemente sopra i duecento il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore.







Tornano ad essere tanti i decessi e anche se la grafica regionale ne segna solo tre, leggendo la parte in piccolo se ne dovranno sommare altri otto. La Campania in pratica non è mai stata a decessi zero. Per alcuni giorni dai vertici regionali si è deciso di comunicare quanto servisse a dare una immagine positiva dell’andamento epidemico.

Il presidente Vincenzo De Luca esorta i cittadini campani a vaccinarsi, per consentire una ripresa scolastica in presenza a settembre, ma soprattutto per evitare nuove chiusure entro agosto. La fascia bianca non è un dato acquisito, ha spiegato durante la sua consueta diretta Facebook del venerdì.







Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati risale in maniera sensibile e arriva a 2.94%, ieri era a 2.35%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati 7.682 tamponi molecolari. Ad essere individuati tra questi 226 nuovi positivi, anche questo numero è esclusivamente relativo ai test molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, che oggi sono 4.919, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre sommati ai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 12.601 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria, anche se oggi molto simile a quella regionale per cui anche per il Ministero oggi la Campania è con un tasso di positività del 1.79%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 29 giugno – 1,62% – 120 contagiati

Mercoledì 30 giugno – 1,46% – 107 contagiati

Giovedì 1 luglio – 1,58% – 98 contagiati

Venerdì 2 luglio – 2,19% – 139 contagiati

Sabato 3 luglio – 1,91% – 110 contagiati

Domenica 4 luglio – 4,55% – 68 contagiati

Lunedì 5 luglio – 1,83% – 108 contagiati

Martedì 6 luglio – 2,47% – 208 contagiati

Mercoledì 7 luglio – 2,35% – 162 contagiati

Giovedì 8 luglio – 2,94% – 226 contagiati







Nonostante la risalita del nuovo contagio, negli ospedali regionali è stabile il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva il numero dei ricoveri resta stazionario e la disponibilità dei posti letto oggi resta di 636 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

In flessione il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto oggi è di 2.959 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 425.538, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.391.111.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 182 e salgono in totale a 411.257.

L’Unità di crisi ha comunicato 3 vittime nelle 48 ore e poi, come è consuetudine da qualche giorno, scrivendolo in piccolo si comunicano altri 8 decessi registrati ieri e relativi ai giorni precedenti. Quindi dal bollettino odierno bisogna prendere atto che sono 11 i morti riportati nella giornata odierna. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania è 7.539 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 201, rispetto a ieri 14 in meno. Nelle terapie intensive il numero resta invariato con 20 ricoverati, con 1 ingresso in giornata.

Le persone attualmente positive sono 6.709 (+33), mentre il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risultano essere 6.521 (+47).