Un muro lungo 25 metri completamente abusivo al rione “Moscarella” di Castellammare di Stabia: questa mattina sono state effettuate le operazioni di demolizione. Sul posto personale dell’Ufficio Tecnico del Comune, polizia municipale e polizia di stato.

All’esito di un sopralluogo effettuato lo scorso 30 giugno dall’Ufficio Tecnico e dalla polizia municipale, si è accertata in via Traversa Tavernola, presso il lotto 9 Iacp, la realizzazione da parte di ignoti di alcune opere abusive sul suolo comunale, consistenti nella realizzazione di un muro perimetrale in blocchi di lapillo cemento, alte circa 1 metro, per una lunghezza di 25 metri.





Al momento non sono stati ancora individuati i responsabili, ma ravvisato il pregiudizio arrecato allo stato esteriore dei luoghi, essendo il territorio interamente vincolato dal punto di vista paesaggistico e ambientale, si imponeva la necessità del ripristino dello status quo, procedendo all’abbattimento dei manufatti che occupano il suolo pubblico, salvo poi rivalersi sui trasgressori laddove identificati con ragionevole certezza.