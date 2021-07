Sconto di pena in Appello per Olga Acanfora, l’imprenditrice stabiese accusata di estorsione. I giudici della Corte d’Appello di Napoli l’hanno infatti condannata a 5 anni di reclusione (a fronte degli 8 ricevuti nella sentenza di primo grado), in quanto accusata di essersi rivolta a Sergio Mosca (ex reggente del clan D’Alessandro) per ricevere uno sconto da un architetto su una parcella di 400mila euro.





Soldi richiesti per i lavori di ristrutturazione di Villa Tropeana, che avrebbe dovuto diventare un centro di riabilitazione. Secondo i magistrati la Acanfora fu messa in contatto con Mosca dall’ex consigliere comunale del Pd Gino Tommasino, ucciso nel 2009 in un agguato di camorra avvenuto al viale Europa. Una vicenda che emerse proprio durante l’inchiesta sulla morte dell’ex consigliere comunale ucciso dai D’Alessandro. Sempre secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, la Acanfora versò 17mila euro nelle casse del clan, per risparmiare sui lavori al nuovo centro di riabilitazione.





La vicenda risale al 2009, quando l’imprenditrice (secondo l’accusa) ottenne l’intervento del clan D’Alessandro e uno sconto di 200mila euro sui lavori, anche tramite l’interessamento di Gino Tommasino. In cambio pagò una finta consulenza da 17mila euro ad Alfonso Di Vuolo, nipote del boss Sergio Mosca, per il quale invece la condanna è scesa a 2 anni e 8 mesi.