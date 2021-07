Tasso di positività che cala minimamente in Campania pur restando ancora quasi al tre per cento. Diminuiscono di una quindicina di casi i nuovi positivi, ma restano comunque sopra i duecento i contagiati evidenziati dai tamponi lavorati nelle 24ore.

Buone notizie per così dire sul fronte dei decessi. Dopo il repentino aumento di ieri, oggi sono due i morti registrati.

Il trend del contagio da coronavirus, purtroppo, negli ultimi giorni sembra aver cambiato direzione, frenando la discesa e mostrando in varie occasioni numeri in aumento.







Il monitoraggio di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute classifica la Campania ora “a rischio moderato“, dal 21 giugno scorso il rischio era ritenuto basso.

Al momento preoccupano i piccoli focolai locali come a Calvizzano, in provincia di Napoli, dove il sindaco si è visto costretto ha firmare un’ordinanza restrittiva contro assembramenti e per limitare gli spostamenti. Ma in diversi Comuni del napoletano e del casertano e del salernitano in queste settimane la variante Delta, e non solo, hanno prodotto una crescita improvvisa dei casi di Covid-19.

Stando così la situazione potrebbero essere prese misure di contenimento limitatamente ai Comuni colpiti. Ma se la tendenza epidemica non dovesse invertire rotta, come annunciato dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, potrebbero esserci chiusure generalizzate entro agosto per tutti.







Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati flette lievemente di circa un decimo di punto e si ferma a 2.82%, ieri era a 2.94%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati 7.435 tamponi molecolari. Ad essere individuati tra questi 210 nuovi positivi. Titti numeri relativi esclusivamente ai test molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, che oggi sono 6.048, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre impropriamente sommati ai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 13.483 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria, anche se oggi molto simile a quella regionale per cui anche per il Ministero oggi la Campania è con un tasso di positività del 1.55%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Mercoledì 30 giugno – 1,46% – 107 contagiati

Giovedì 1 luglio – 1,58% – 98 contagiati

Venerdì 2 luglio – 2,19% – 139 contagiati

Sabato 3 luglio – 1,91% – 110 contagiati

Domenica 4 luglio – 4,55% – 68 contagiati

Lunedì 5 luglio – 1,83% – 108 contagiati

Martedì 6 luglio – 2,47% – 208 contagiati

Mercoledì 7 luglio – 2,35% – 162 contagiati

Giovedì 8 luglio – 2,94% – 226 contagiati

Venerdì 9 luglio – 2,82% – 210 contagiati







Nonostante la risalita del nuovo contagio, negli ospedali regionali è stabile il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva il numero dei ricoveri cala in maniera importante e la disponibilità dei posti letto oggi resta di 641 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Flessione minima per il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto oggi è di 2.960 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 425.748, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.404.594.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 128 e salgono in totale a 411.385.

L’Unità di crisi ha comunicato 2 vittime, una nelle 48 ore e una relativa ai giorni precedenti. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania è 7.541 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 200, rispetto a ieri 1 in meno. Nelle terapie intensive il numero cala di ben 5 unità e si ferma a 15 ricoverati.

Aumentano ancora le persone attualmente positive sono 6.822 (+80), il numero delle persone in isolamento domiciliare, anche esso in aumento, oggi risulta essere di 6.607 (+86).