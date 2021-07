Sarà inaugurato lunedì pomeriggio il nuovo eco-raccoglitore per bottiglie in pet attraverso il quale si punta a incrementare ulteriormente la raccolta differenziata offrendo alla cittadinanza promozioni e vantaggi commerciali.

L’appuntamento è in via Garibaldi, nei pressi della piazzetta don Luigi Russo, alle ore 18: sarà allora che verrà attivato l’eco-raccoglitore iRyciclo, che consentirà a chi conferirà cinque bottiglie di plastica pet di ricevere un eco-coupon, valido per ricevere eco-promozioni nelle attività commerciali di Pollena Trocchia.







«Puntiamo, attraverso questa ulteriore iniziativa, a migliorare le percentuali di differenziata sul territorio cittadino anzitutto per far del bene all’ambiente, per noi e per le generazioni future, ma anche per ridurre i costi delle spese di smaltimento rifiuti, gravando così meno sulle casse dell’Ente e sulle tasche dei nostri concittadini» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito. Insieme a lui all’inaugurazione dell’apparecchiatura installata in collaborazione con ASK Multiservice, il consigliere comunale Antonella Borrelli, già delegata all’ambiente, che ha seguito l’intero progetto.

«Il principio che anima l’eco-raccoglitore è semplice: più si aiuta l’ambiente, più si guadagna. I cittadini, muniti di codice fiscale, non dovranno far altro che inserire all’interno dell’apposito vano le bottiglie in plastica pet: per ogni cinque guadagneranno un eco-coupon da utilizzare presso le attività commerciali del territorio, che sin da ora ringrazio per la disponibilità» ha spiegato Antonella Borrelli.